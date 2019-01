Jindřichův Hradec – Letošní ročník akce Do práce na kole bude opět pomáhat.

Výtěžek z akce Do práce na kole dopomůže Lucince Vackové z Okrouhlé Radouně k novému chodítku. | Foto: Deník/Adam Hudec

Narodila se jako úplně zdravá holčička. Po očkování hexavakcínou se ale Lucii Vackové z Okrouhlé Radouně změnil celý život. Její vývoj se zastavil ve dvou letech. Mentálně se dostala na úroveň půlročního miminka. Lucinka vůbec nemluví a co do pohybu se po velmi náročném cvičení dostala do batolecího věku, kdy leze po všech čtyřech nebo se plazí po bytě. Po delším souboji se dokáže i postavit u opory.



V současné době navštěvuje Lucinka druhou třídu jindřichohradecké speciální školy, kam ji denně dováží maminka. K pohybu jí slouží speciální chodítko. To nynější už je jí ale malé, a proto potřebuje větší typ.



„Nové chodítko vyjde zhruba na 42 tisíc korun. A právě na to, abychom jej zaplatili, je směřovaný letošní, v pořadí už čtvrtý, ročník akce Do práce na kole,“ sdělila mluvčí hradecké radnice Karolína Průšová. Nadační fond rozvoje města odmění jednou korunou každý kilometr, který během celého května ujede každý z 267 soutěžících. Cyklisté zatím společně urazili zhruba 30 tisíc kilometrů.



„Denně se průměrně připisují zhruba dva tisíce kilometrů, ceně chodítka bychom se proto měli velmi přiblížit,“ řekl Lukáš Čapek z hradeckého úřadu. Radnici letos reprezentuje celkem 56 úředníků rozdělených do třinácti týmů.



Vyhlášení výsledků spojené s předáním šeku Lucince se uskuteční v pátek 9. června na nádvoří jindřichohradeckého Muzea fotografie a moderních obrazových médií.