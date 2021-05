„V pondělí se začnou zákazníci objednávat intenzivně. Už v minulých týdnech se objednávalo hodně. Vládní nařízení bylo zmatené, kadeřnice neměly jasno, jaké varianty testů budou možné. Každý, kdo se objednával, se ptal, s jakým testem může přijít. Můžeme použít všechny testy, antigenní i PCR,“ přiblížila situaci kosmetička a provozní studia s tím, že v salonu je vstupní hala, která je předělaná na testovací místnost. „Zde se mohou otestovat ti, co přijdou bez testu, a pak přijít třeba ke kadeřnici,“zmínila. S testy by ale zájemci měli už do salonu přijít. „Spousta starších zákazníků se nemá jak dostat na test, takže testy máme nakoupené,“ sdělila, že počítá s tím, že někdo přijde bez testu. Přípravy na otevření lomnického salonu byly velké. „Vloni v době covidu jsme tapetovali, bílili. Letos bylo zavřeno. Já jsem nezažila ani na mateřské takovou pauzu, byl to pro mě šok, být doma povinně zavřená,“ vylíčila provozní studia, která v týdnu před otevřením vymetala s kolegyněmi pavouky a přidávala stupně na topení. „Také jsem prohlížela trvanlivost produktů. Některé věci jsem musela vyházet a objednávala jsem nové, třeba barvy na řasy a obočí,“ popsala Olga Morongová, jejíž maminka má salon jednatřicet let.

„Mamka už šla do důchodu, já jsem to od vyučení dodnes,“ poznamenala žena, která má doma syna druháka a musí tedy skloubit pracovní povinnosti s rotační výukou. „V pondělí hlídá syna babička. Musím ten čas rozdělit mezi podnik a rotační výuku,“ poukazuje na nelehké plánování.

KADEŘNICE A MAJITELKA HRADECKÉHO STUDIA OTEVŘE POZDĚJI

Majitelkou studia Kosmetika a kadeřnictví Elite New York v Jindřichově Hradci je Kateřina Korandová. Nyní je kadeřnice na mateřské a k 3. květnu dveře neotevřela. „Uvidím za čtrnáct dní, jestli vůbec otevřu. Bojím se, aby nás zase za měsíc nezavřeli, to by bylo pro nás likvidační. Před Vánoci nás rozvolnili, a pak zase zavřeli, to bylo katastrofické,“ přemítá nad vládními kroky majitelka studia. Současné rozvolnění vnímá jako náhlé. „Raději vyčkám. Lidé mi volali, ale všem jsem řekla, že až za čtrnáct dní. Počítala jsem, že kadeřnictví budou otevírat až v červnu. Mám tu v nájmu kosmetičku, ta již pracuje. Mám ještě kavárnu, tu ale teď neřeším, je zavřená. Mít jen okénko, to se člověk neuživí,“ zamýšlí se žena, která má do budoucna obavu o kavárnu.

„Jestli se to po rozvolnění nevrátí do starých kolejí, a lidé chodit tak často nebudou, tak to můžu zavřít. Možná si teď dají radši kávu doma. Máme ji zaměřenou na děti, ale lidé se báli chodit s malými do vnitřních prostor,“ popsala i minulé obavy. V rámci služeb strach nemá, že by zákazníci po rozvolnění nechodili tak často. Znepokojuje ji ale, že některé zákaznice prý odmítají testování a jsou naštvané, že kosmetička ho vyžaduje.