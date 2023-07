Jedním z nejnavštěvovanějších míst v kraji je přes léto jindřichohradecký venkovní bazén, odkud je krásný výhled na město. Ve špičce se tam vystřídají i dvě tisícovky lidí denně. Celodenní vstup dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun. "Cena za celodenní návštěvu venkovního bazénu od rána až do večera odpovídá hodině vstupného ve vnitřním bazénu. Když si to rozpočítáte na hodiny, kdy máme otevřeno, tak je to deset korun na hodinu," vypočítala vedoucí bazénu Marcela Kůrková s tím, že samozřejmostí jsou i šatny a sprchy. Návštěvníci plovárny se navíc mohou občerstvit v Bistru nad Vajgarem a k dispozici jsou jim také kiosky u vstupu. Smažený sýr s hranolkami si tu dáte za 135 korun, což je o pětikorunu více než v loňském roce. Párek v rohlíku stojí stejně jako loni 35 korun a nezdražily ani hranolky s tatarkou, které si koupíte za 45 korun. O pětikorunu podražily čepované nápoje do půllitru. Malinovka, Kofola nebo pivo vyjdou nově na 40 korun. Venkovní aquapark v Jindřichově Hradci má vždy otevřeno v závislosti na počasí. Aktuální informace k otevírací době najdete na stránkách www.bazen.jh.cz.