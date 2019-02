Třeboň – Zastupitelé schválili schodkový rozpočet. Schodek 31 milionů vznikl kvůli plánu na venkovní koupaliště u lázní Aurora. Pokrýt jej mají úspory minulých let.

Na výstavbu diskutovaného zimního stadionu zatím nedojde. Rozpočet lázeňského města ale naopak počítá se zahájením výstavby venkovního wellnes v blízkosti lázní Aurora. Nezapomíná ani na Bertiny lázně. Jejich rekonstrukce je totiž letošní největší investicí. „Stavba by měla začít na podzim a máme na ni vyčleněno 51 milionů,“ uvedl starosta Jan Váňa (ODS).



K Bertě také uvedl, že pokračují jednání se stavební firmou ohledně kritizované inflační doložky ve smlouvě. „Zhotovitel navrhuje zastropovat doložku na dvou procentech. Ani to mě příliš neuspokojuje. Jsou to skoro tři miliony korun navíc,“ upřesnil s tím, že v zájmu vedení města je rekonstrukci provést i za cenu vypsání nové soutěže na zhotovitele.



Odložení plánů na zimní stadion komentoval zastupitel Zdeněk Mráz (ČSSD). „Chápu, že koalice nemůže sestavovat rozpočet podle opozice. Během pár let však doslouží kluziště a jsem přesvědčen, že ke stavbě zimního stadionu stejně dojde,“ podotkl s tím, že opoziční ČSSD rozpočet podpořila.