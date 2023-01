V těchto dnech začala na webových stránkách www.krafferovazahrada.cz kampaň pod záštitou Nadace Via. Její výtěžek půjde na rekonstrukci Hrnkovny, zahradnické dílny nutné k provozu zahrady. „Zahradnické práce zvládneme sami, ale na opravy budov nestačíme. Jsme překvapeni a zároveň velmi vděční, jak velkou vlnu podpory od veřejnosti náš projekt získává,“ dodala další ze skupiny Michaela Zudová. Pokud bude sbírka úspěšná, Nadace Via výtěžek zdvojnásobí až do výše 20 000 korun. Dárci mohou přispívat až do konce února.

Krafferova zahrada se pere s osudem. Ani padající zeď ale její nájemce nezastaví

O zvelebení zahrady se snaží také město Jindřichův Hradec. V rozpočtu je pro letošní rok schválená částka na opravu obvodové zdi Krafferovy zahrady, která se táhne od Gymnazijní ulice až k soudu. "Zeď měří zhruba 700 metrů na délku a vysoká je místy i více než tři metry. V roce 2022 se už částečně opravovala, protože tam došlo k jejímu podmáčení. Letos je v plánu odtěžení zeminy kolem zdi i odstranění zeleně, bohužel asi dva stromy se budou muset pokácet a poté bude moci začít oprava," upřesnil místostarosta Radim Staněk. Rekonstrukce zdi vyjde přibližně na 2,5 milionu korun.

Zájem veřejnosti o zahradu stále roste. V areálu se pořádají kulturní akce, zahradnické workshopy a funguje tu malá květinová farma. Většina aktivit se odehrává za jakéhokoli počasí venku, nebo v rozpadlé zahradnické dílně Hrnkovně. „Vázat adventní věnce v dílně bez oken a s řinčícími plechy nad hlavou, je silný zážitek,“ popsala Anna Makovičková, třetí z krajinářských architektů.

Vytížený kruháč s kapry v Třeboni čekají úpravy. Dostane nové odbočovací pruhy

Původně barokní zahrada hraběnky Černínové prošla za dobu své existence postupnými změnami a několikrát byla na pokraji zániku. V polovině 19. století tam rodina Krafferova vybudovala vyhlášené zahradnictví a v roce 1953 zahradu zestátnili. V 80. letech bylo zahradnictví zrušeno a zahrada na dalších 20 let uzavřena. Zdevastovanou zahradu dostali Krafferovi po revoluci zpět a obratem ji odprodali městu. Od roku 2003 v areálu působila trvalková školka Florianus. Trojice krajinářských architektů zahradu provozuje od dubna 2021.