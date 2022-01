Komplikace

Bohužel ne vše se nyní jeví zcela optimisticky. Jak vysvětlil Jan Makovička, loni došlo mimo jiné i na zpracování statických posudků na všechny objekty včetně opěrné zdi, kterou zahrada sousedí s ulicí Gymnazijní. „Bylo nalezeno místo, které bylo z pohledu statika za hranicí katastrofy. Ze začátku to vypadalo dost depresivně, báli jsme se, že se z toho budeme dlouho sbírat, než to zase dáme finančně dohromady. Ale pak jsme si řekli, že to zkusíme využít v náš prospěch a pustíme se do všeho rychleji, než jsme plánovali,“ vypověděl. Bylo tedy nutné udělat razantní krok a zdemolovat i to, co se loni podařilo postavit. „Museli jsme velice opatrně a rychle tu zeď odlehčit, aby nedošlo k sesuvu. Bohužel to bylo v místě, kde jsme předtím vybudovali nový skleník a kde vzniklo první centrum té naší nové zahrady,“ přiblížil Jan Makovička. Se svými kolegy tak po dohodě s městem zeď snížili, odlehčili a za ní navíc odebrali asi 50 tun materiálu, který tam byl v minulosti navezen.

To potvrdila tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková s tím, že panovala obava z podobného scénáře, jako u zdi na Parkánech, kde se loni začátkem roku zřítil kus hradební zdi. Dodala, že pro letošní rok má odbor rozvoje v rozpočtu zařazenu akci s názvem „Oprava zdi v ulici Gymnazijní. „V současnosti probíhá hledání ideálního řešení a rozsahu této opravy,“ uzavřela.

Michaela Zudová vyzdvihla, že město přistoupilo k celé věci jako partner. „Jsme rádi, že nás v tom nenechali vykoupat a že na tom aktivně začali pracovat,“ říká.

Peníze na zázemí

Co ale rozbouráním zdi a celého jejího okolí přišlo vniveč, byla práce na vytvoření prvního útulného koutu zahrady, kde bylo možné pořádat kulturní a společenské akce a tedy i získávat alespoň zčásti prostředky na další rozvoj. Aktuálně je totiž potřeba vystavět zázemí jak sociální, tak i s možností umístění květinářství a kanceláře, aby bylo možné na místě fungovat celoročně. I proto padlo rozhodnutí pokusit se získat prostředky i jinak, a to prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Ta odstartuje v sobotu a potrvá až do konce února. „Odkaz na ni najdou zájemci na našem webu www.krafferovazahrada.cz. Bude tam představený náš projekt, lidé tam zjistí, kolik peněz a na co potřebujeme a pokud budou chtít přispět, mohou si tam za to vybrat i odměnu,“ popsala Michaela Zudová a dodala, že se tím pádem dárci stanou partnerem jejich projektu. Vysvětlila také, že pokud se celou částku v termínu vybrat nepodaří, vrátí se peníze zpět dárcům. „Nikdo nemusí mít strach o to, že někam přispěje a ty peníze někam zmizí,“ podotkla. Spolek Krafferova zahrada si pro tuto chvíli zvolil hranici 400 tisíc korun, což by mělo být dostatečné pro nákup materiálu na hrubou stavbu. „Práce budeme provádět svépomocí, takže tohle by snad mělo zatím stačit,“ objasnil Jan Makovička.

Zatím sami do celého objektu zahrady, do jejího vyklízení, historických rešerší a dalších činností, které nejsou na první pohled příliš patrné, investovali kolem jednoho milionu korun. „To byly věci, které nám pomohly zahradu oživit a nastartovat. Teď přichází další část. Máme ve smlouvě s městem, že zpracujeme projektovou dokumentaci na obnovu zahrady a budov. Už jsme se do toho pustili. To vše jsme zatím zvládli uhradit z vlastních zdrojů, projekt na zahradu si zpracováváme sami, jelikož je to náš denní chleba, takže to nás stojí jen náš čas. Nyní tedy ale hledáme prostředky na realizaci stavby samotné,“ říká Jan Makovička. Do konce března by v ideálním případě chtěli získat stavební povolení.

Michaela Zudová dodává, že jejich možnosti jsou sice omezené, ale samozřejmě se snaží peníze shánět i z jiných zdrojů. Dotaci na stavbu se sice zatím získat nepodařilo, ale v loňském roce mohli za přispění města alespoň uspořádat jednu z kulturních akcí. „Máme rozjednanou také přeshraniční spolupráci, ze které by měly vzejít propagační materiály nebo i semináře, což je pro nás také velmi důležité. Budeme se snažit získat prostředky i z jiných zdrojů. I proto jsme se rozhodli pro tu crowdfundingovou kampaň,“ zmínila.

Plány do budoucna

Pokud by se prý náhodou podařilo vybrat v této kampani víc peněz, plán mají Jan Makovička a jeho kolegové jasný. „Zapracovali bychom na zázemí zahradnictví, aby mohla vzniknout klasická prodejna. Chtěli bychom vytvořit i nějaký pavilon, kde by mohly být různé workshopy, ať už květinové, nebo třeba environmentální pro základní i střední školy nebo školky mateřské. Takový prostor tam zatím chybí. Takže pokud by se těch peněz vybralo víc, mohli bychom udělat větší krok a skočit třeba i o dva roky dál oproti původním plánům,“ zasnil se architekt.

Jak se totiž loni ukázalo, zahrada uprostřed města dokáže pojmout nespočet nejrůznějších druhů aktivit, pěstováním květin k řezu či těch hrnkových počínaje, přes svatby, fotografování či společenská setkání, cvičením jógy nebo filmovými projekcemi konče. Nebo nekonče? „Nápadů máme hrozně moc a je skvělé, že máme kolem sebe lidi, kteří nás podporují,“ usmívá se Michaela Zudová. „Zjistili jsme, že to má smysl a chceme v tom pokračovat, i když nám to dává dost zabrat,“ dodává Jan Makovička.

Plánů je opravdu nepřeberné množství. V budoucnu by měl vzniknout 3D model původní podoby zahrady. „Nemáme ambici zahradu do této podoby obnovovat, ale chtěli bychom návštěvníkům umožnit vidět, jak dříve vypadala,“ říká Michaela Zudová.

Po stopách autora

Další myšlenkou, která by se měla v dohledné době dočkat realizace, je vytvoření jakési zahradnické tour po stopách Jana Antonína Zinnera v rámci přeshraniční spolupráce Krafferovy zahrady. „Chtěli bychom vzít veřejnost, ať už laickou, nebo odbornou, a podívat se po stopách právě tohoto zahradního inspektora, jak se dříve říkalo zahradním architektům,“ nastínil Jan Makovička. Cesta by tak vedla k fontáně do zámecké zahrady v Českém Krumlově, do Jindřichova Hradce, dále do Jaroměřic nad Rokytnou a na jižní Moravu do bylinkové zahrady ve Valticích. „A když už budeme u hranic s Rakouskem, tak i na zámek Schloss Hof nedaleko Vídně,“ dodal. Výsledkem toho, co na výpravě za Janem Antonínem Zinnerem poznají a uvidí, by pak měla být jednak zajímavá publikace, ale i novinky přímo v zahradě samotné. „Chtěli bychom u nás podle toho udělat letničkové záhony v barokním charakteru,“ předeslala Michaela Zudová.

Objevy

Další dimenzi poskytuje historie zahrady. Při zemních úpravách se Michaele Zudové podařilo najít zbytky kamenné výzdoby z fontány, která je popsaná v dobových pramenech. Jedná se o pískovcové voluty, které se podařilo objevit náhodou při čištění svahu. „Odkryli jsme schodiště a spodní schod vlastně tvořila tato obrácená voluta. Když jsme to srovnali s podobnými díly Jana Antonína Zinnera jinde, tento prvek se tam objevuje. Jsme za to strašně rádi, je to krásná věc. Ujistilo nás to v tom, že tam opravdu barokní zahrada byla,“ těší Michaelu Zudovou. Další objevy by se možná mohly ukrývat v poslední neprobádané části, kterou je terasa pod budovou soudu. „Tam je problém se dostat s větší mechanizací, což je obecně problém celé zahrady. Je tedy možné, že v horní terase se ještě nachází zbytky další výzdoby. Odpovídalo by to i tomu, že zahrada byla původně přístupná a pohledová odshora, to znamená, že ta nejkrásnější výzdoba by se měla teoreticky nacházet právě tam,“ přemítá. Proto se pokusí domluvit na spolupráci s některou univerzitou či jiným subjektem, který disponuje georadarem, aby bylo možné provést neinvazivní průzkum.

Dvacet let

Jako provozovatelé Krafferovy zahrady mají s městem nájemní smlouvu na dvacet let. Jan Makovička zmínil, že dva roky mají na přípravu projektové dokumentace na obnovu zahrady a objektů v ní. Od vydání stavebního povolení je pak dalších pět let na realizaci. „Pro zahradu je pět let málo, ale myslíme si, že ji dáme do takového stavu, aby byla bezpečná, aby ji mohli lidé navštěvovat. Ale zahrada není nikdy hotová. Trvalkové záhony i všechna zákoutí se budou určitě měnit podle toho, jak se budou měnit naše nálady, nebo jak budou přibývat zahradníci. Po dvaceti letech se vrátí do užívání města,“ popsal. Co bude potom? Kdo ví. Impulzem pro převzetí zahrady po Martinu Charvátovi a Radovanu Hájkovi, kteří zde úspěšně provozovali trvalkovou školku Florianus byla snaha o zachování místa s takovým duchem, který mu právě předchozí nájemci dali. „S kolegyní nám přišlo strašně líto té energie a času, kterou do toho dali. Známe je, začínali jsme tam, chodili jsme si tam pro rady, měli jsme k tomu vztah. To byl spouštěč, proč jsme do toho šli a chtěli jsme to dál rozvíjet. A určitě nechceme, aby ta plocha zmizela. Aby zmizelo to, co tam pan Charvát s panem Hájkem vytvořili. A třeba my za dvacet let inspirujeme někoho dalšího,“ přeje si Jan Makovička. V tom je podle něho kouzlo zahrad. V tom, jakého si nesou ducha. „Zahrada je jako dort. Jsou v něm vrstvy, které, když do toho umíte správně říznout, můžete číst. Když se dobře podíváte, hned tam vidíte baroko. Když se podíváte na ty staré skleníky, hned cítíte dobu první republiky a starého zahradnického řemesla. Uvidíte ale i velikášství doby socialismu, kdy tam byly obří skleníky bez ladu a skladu, což někdo vnímá jako negativum, ale my to bereme jako vrstvy zahrady a snažíme se s tím pracovat. A pan Charvát tam dal dalších dvacet let krásné zahradnické práce. My teď budeme další vrstvou, která to snad zase posune dál,“ uzavřel Jan Makovička.