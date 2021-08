Obci tak zůstane možnost udržet objekt pro poskytování zdravotní péče a nebude hrozit jeho komerční využití jako třeba v podobě penzionu.

Návrh na poskytnutí dotace ve výši 3,5 milionu korun na nákup střediska proto schválili jednomyslně. Záměr podpořit tento projekt musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

„Peníze z Krajského investičního fondu byly už pro tento rok zcela vyčerpány. V tomto případě jsme se ale rozhodli Chlumu pomoci. Pokud by neměli včas dostatek prostředků na koupi zdravotního střediska, hrozilo by jeho odkoupení ke komerčním účelům a občané by tak o středisko přišli,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast financí Tomáš Hajdušek.

Cení si toho, že majitel nabídl nemovitost ke koupi přednostně obci. „Byl jsem se na místě podívat a s majitelem i paní starostkou o situaci hovořil. Protože je zde riziko časového prodlení, předložíme návrh na poskytnutí dotace na nejbližší jednání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 9. září ,“ upřesnil Tomáš Hajdušek.