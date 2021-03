Kraj omezí šedesát vlakových spojů, z toho dvanáct ruší úplně. Změny ale vstupují platnost až před prázdninami a omezení nebo zrušení doznají pouze vlaky, které obsluhují České dráhy, a to od 13. 6. Jízdní řády se změnami vyznačenými žlutě najdete zde.

Rada kraje společně s jihočeským koordinátorem dopravy, společností Jikord, s. r. o., řešila, které spoje omezit nebo rušit. Hlavní bylo neohrozit základní dopravní obslužnosti v kraji.

Výsledek schválili na čtvrtečním zasedání krajští zastupitelé. Kraj bude muset doplácet 100 milionů korun, většinu autobusovým dopravcům, a to kvůli ztrátám zaviněným pandemií covidu. Že to bude tolik, se dozvěděli až v únoru, původně počítali s poloviční částkou. Podobný dopad navíc bude mít covid i letos, jen za únor a leden se tržby z dopravy, vlakové i autobusové, propadly o dalších 23,5 mil.

„Není to ale jen o pandemii,“ upozornil hejtman Martin Kuba (ODS). „Jikord vyhodnotil spoje, kde redukce dává největší smysl obecně, bez ohledu na covid.“ Pro redukci byly vybírány duplicitní spoje, a zejména spoje, které vykazovaly dlouhodobě minimální obsaditelnost.

„Přirovnal bych to k dortu: každý má korpus čili základ, a nahoře může být třešnička. Nerušíme spoje základní dopravní obslužnosti, třešničku si ale teď nemůžeme dovolit,“ vysvětlil Tomáš Hajdušek (ODS), ekonomický náměstek hejtmana. „Vracíme se ke stavu před rokem 2019,“ dodal.

„Snažili jsme se nesahat hlavně na tzv. sedla, tj. spoje přepravující lidi z práce a do práce a studenty,“ uvedl náměstek hejtmana Antonín Krák, jenž má na starost dopravu.

Změny vyhodnotí na podzim

Proč až od června? Tuto otázku radě kraje položili někteří zastupitelé a také krajský dopravní výbor. Petra Trambová (TOP 09), předsedkyně výboru, řekla, že redukce by měla význam, kdyby byla učiněna okamžitě, druhým dechem ale dodala, že ví, že to nejde, že řády se dají měnit jen v červnu a prosinci. „Pokud se situace zlepší, by bylo potřeba naopak nastartovat cestovní ruch a spoje nerušit.“

Změnu nicméně zastupitelé schválili, a tak kraj změny přes léto a podzim vyhodnotí, a pokud přijde na to, že redukce byla neadekvátní, v prosinci jízdní řády znovu upraví. „Nebo se můžeme vydat cestou autobusového konceptu, který je o třetinu levnější,“ dodal Antonín Krák.

Omezí kraj i autobusy?

Dopravní výbor ústy své předsedkyně Petry Trambové radě navrhl, aby se zabývala i úsporami v autobusové dopravě, např. na trase České Budějovice – Český Krumlov, protože úspory 16,5 mil. Kč za vlaky považuje v celkovém poměru za poměrně zanedbatelné. To ale hejtman prakticky vyloučil. „Musím upozornit, že náš návrh na redukci autobusů by nesl ještě marginálnější částku za cenu razantních zásahů do spojů obcí, které je potřebují. Přineseme to na dopravní výbor, ale obávám se, že ekonomický náklad není vůbec benefitem oproti nákladu politickému, který bychom s tím nesli. V této chvíli bychom k zásadním krokům za úsporu 15 milionů nepřistoupili.“