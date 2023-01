Kraj je připraven rozdat celkem 291,5 milionů korun. Zájemci mohou o finanční podporu v prvním kole s osmnácti dotačními programy žádat až do pravého poledne 31. ledna.

„Žádosti stačí nově podávat pouze elektronicky, včetně příloh a závěrečného vyúčtování prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast dotací Pavel Hroch a upřesnil, že v celkem třech vlnách bude postupně možno podávat žádosti do 23 dotačních programů.

Do konce ledna je možno též podávat žádosti do dotačních programů My v tom Jihočechy nenecháme I a II. Více informací najdete webových stránkách Jihočeského kraje.