Pomoc seniorům s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování proti covidu-19. To bude hlavním úkolem pracovníků obsluhujících bezplatnou Informační linku Jihočeského kraje.

Její provoz začne v pátek 15. ledna a naši dříve narození spoluobčané ji na čísle 800 100 450 budou moct využívat v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Potvrdil to hejtman Martin Kuba s tím, že od uvedeného data bude centrální rezervační systém pro očkování v České republice zatím zpřístupněn pouze pro občany věkové kategorie 80+.

Podle Kuby má informační linka seniorům co nejvíce usnadnit přístup k očkování. „Pro úspěšné vyřízení telefonátu – registrace, budou muset operátorovi sdělit své jméno a příjmení, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav a očkovací centrum, kde by chtěli být očkováni. Pokud si dotyčný nebude jistý, zda je pro něj očkování vhodné, měl by to zkonzultovat s praktickým lékařem,“ upřesnil hejtman.

Provoz informační linky může být v případě mimořádného zájmu rozšířen. Pro aktuální informace sledujte webové stránky Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz