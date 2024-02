/VIDEO/ Na 28 profesionálních hasičů a jedna hasička se v úterý zúčastnili v pořadí již 22. ročníku soutěže ve sportovním lezení na umělé stěně. Tu již poněkolikáté hostila tělocvična hasičské stanice Tábor v Měšicích.

Krajská soutěž HZS Jihočeského kraje v lezení na umělé stěně se konala v úterý 20. února od 8:30 hodin v tělocvičně územního odboru Tábor v Chýnovské ulici. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Mezi závodníky byla jediná žena. Kateřina Ulrichová reprezentovala Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. „Soutěže se účastním poprvé. Hodně mě podporuje manžel, také hasič, Michal Ulrich. Chtěl, ať to zkusím, sám se dlouhodobě účastní závodů a má za sebou i nějaká vítězství,“ prozradila.

Koníček nejen pro chlapy

Tato třiatřicetiletá nesmělá dáma slouží necelý rok na operačním středisku jako technik linky 112, zvedá telefony a ví jako první o mimořádných událostech typu požár, větrná kalamita či nehoda. „Lezu už dlouho, několik let. Začínala jsem s partou kamarádů, věnuji se tomu především ve svém volném čase,“ dodala Ulrichová.

S velkými ambicemi do soutěže nejela. „Nemám ani specializaci, je to koníček. K účasti na krajském přeboru mě v podstatě přemluvil manžel. Mezi chlapy mám asi malou šanci, je potřeba síla a dobrá fyzická kondice, v tom mají muži výhodu,“ zmínila.

Na lezení ji baví nejen adrenalin. „Je to pro mě čas s přáteli a rodinou. Jezdíme i na skály, jde o takové aktivní trávení společného volna,“ uvedla. A co by doporučila ženám, které by chtěly začít lézt? „Ať se nebojí a zkusí to. Je to zábava,“ vzkázala Kateřina Ulrichová.

Lezecká legenda se stala rozhodčím

Své umění a schopnosti na stěně předváděli borci v kategorii jednotlivců i družstev už od rána. Celkem šest různých cest na osmimetrové stěně podle obtížnosti připravil táborský tým v čele s lezeckou legendou Radkem Kümmelem.

VIDEO: Hasič z Písku obhájil své loňské vítězství

On sám jako hasič specialista nesčetněkrát po sobě krajský přebor vyhrál. „Zvítězil jsem asi patnáctkrát nebo šestnáctkrát, pak jsem byl několikrát druhý. Teď už nechávám závodit mladší generaci a působím jako rozhodčí. Měl jsem totiž zranění a už jsem se nevrátil do tak dobré kondice,“ popsal dvaapadesátiletý profesionální hasič.

Na hodnocení má kromě splnění trasy vliv i čas. „Soutěž se řídí pravidly, která platí i v civilním sektoru. Nejen v Čechách, ale všude ve světě,“ doplnil Kümmel s tím, že jde o francouzskou normu UIAA.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Stěna je v Táboře k dispozici celoročně. „Cesty jsou hotové, takže kdo by měl zájem trénovat, může přijet kdykoliv po domluvě. Jinak se kluci připravují individuálně na svých územních odborech, chodí i na skály,“ podotkl s tím, že volné lezení je jiné než technické, které využívají hasiči při své skutečné práci, jako je záchrana osob z výšek nebo hloubek.

Dlouholetá tradice

Soutěž lezců má v kraji podle mluvčí profesionálních hasičů Venduly Matějů dlouholetou tradici a přijíždí na ni hasiči ze všech sedmi územních odborů v Jihočeském kraji. „Závody se nekonaly jen ve dvou letech, a to v roce 2021 a 2022 kvůli covidové pandemii. Tábor je pro pořádání ideální místo, protože od roku 2015 disponuje umělou lezeckou stěnou. Je tu možné vidět to nejlepší z hasičského umění, co jinak běžný člověk nemá možnost zahlédnout,“ naznačila.

Dříve se klání konalo na stanici v Jindřichově Hradci. Akce hasičský sbor pořádá hlavně proto, že každý profesionální hasič musí mít základní znalosti a dovednosti v oblasti lezecké techniky. „Je to tedy i forma tréninku. I když nejde o specialistu, hasiče lezce, tak každý člen sboru musí ovládat základy záchrany a sebejištění,“ připomněla Matějů.

Táborský hasič nemá v lezení konkurenci

Jedná se o postupovou soutěž, celorepublikové finále hasičských specialistů se letos na podzim uskuteční v jihočeském Písku v bývalém podniku Jitex a zúčastní se ho i tři nejlepší Jihočeši.

Nejlépe si s úchyty na táborské umělé stěně poradil písecký hasič Patrik Jirout, další dvě místa obsadili českobudějovičtí borci Michal Ulrich a Tomáš Suchopár. Ti dali základ vítěznému českobudějovickému družstvu, stříbro vybojoval písecký tým a bronzoví skončili lezci z Jindřichova Hradce.

