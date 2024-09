V nadcházejících volbách 20. a 21. září budou Jihočeši rozhodovat o složení Zastupitelstva Jihočeského kraje. S ohledem na počet obyvatel kraje se bude volit 55 krajských zastupitelů.

close info Zdroj: archiv úřadu zoom_in Karel Holý, tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec.Kdy se bude volit? V pátek 20. září budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. září pak od 8 do 14 hodin. Následně se volební okrskové komise pustí do sčítání odevzdaných hlasů a postupně se začnou zveřejňovat výsledky.

„To je trochu jiný postup, než byl u voleb do Evropského parlamentu, kdy jsme se výsledky dozvěděli až v neděli večer. To proto, že se čekalo na ostatní státy Evropské unie,“ vysvětlil tajemník jindřichohradeckého městského úřadu Karel Holý.

V Jindřichově Hradci se bude volit v obvyklých třiceti volebních okrscích. „Upozorním na okrsek číslo 15, kde dochází ke změně, která už byla i na jaře. Nebude se volit v objektu bývalé zubařské ordinace v Nežárecké ulici, ale v areálu vzorkovny KMM Okno, tedy na místě bývalého Kapitána,“ upřesnil tajemník.

Právě okrsek s číslem 15 na Nežáreckém předměstí je v Hradci zřejmě tím reálně největším. „Číselně vyjádřeno je tím největším okrsek 2, ale u něj je to tím, že v něm jsou voliči, kteří jsou s trvalým bydlištěm zapsaní na městském úřadě v Klášterské ulici. Je to vlastně jen administrativní adresa. Naopak naším nejmenším volebním okrskem zůstává místní část Matná, kde mám zhruba kolem padesáti oprávněných voličů,“ uvedl Karel Holý.

Posledně v Hradci odvolilo 38 % voličů

Tajemník dále také připomněl volební účast typickou pro krajské volby. „Při posledních krajských volbách přišlo v Jindřichově Hradci odevzdat svůj hlas 38 procent oprávněných voličů. V Jihočeském kraji to bylo zhruba 39 %, takže můžeme říct, že Hradec celokrajské volební účasti odpovídal. Otázkou je, jaká bude účast letos, jak do toho promluví počasí a různé nálady a další fakta, která volební účast obvykle ovlivňují,“ konstatoval.

close info Zdroj: Deník zoom_in Ti, kteří chtějí volit mimo své trvalé bydliště, mohou využít voličský průkaz – ale pozor, pouze v rámci Jihočeského kraje. „Pokud tedy sídlíte na chalupě na Vysočině, tak tam na voličský průkaz odvolit nemůžete. Logicky vzato byste tak volili jiné krajské zastupitelstvo. Pokud ale budete trávit čas během voleb například v Českých Budějovicích nebo v Třeboni, je potřeba si voličský průkaz vyřídit a odvolit s ním u kteréhokoliv okrsku v těchto městech,“ vysvětlil Karel Holý.

O voličský průkaz je možné žádat na městském úřadě písemnou žádostí, zde pozor, která musí být doručena na úřad do pátku 13. září do 13:30 hodin. Vyzvednout si průkaz můžete také osobně, a to nejpozději dva dny před dnem voleb, tedy do středy 18. září do 16:00 hodin. Vyřídíte jej v kanceláři Evidence obyvatel na městském úřadu.

Jakým způsobem volba funguje a jak se vyplňuje hlasovací lístek, naleznete například v informacích, které jsou součástí volebních obálek. Ty obdrží každý na adresu svého trvalého bydliště. V případě, že obálky neobdržíte, nebo je třeba stihnete poškodit nebo ztratit, dostanete náhradní sadu na vyžádání přímo u volební komise ve volební místnosti v den voleb.