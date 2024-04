O další kandidátce pro podzimní krajské volby je jasno na jihu Čech. O hlasy voličů se bude opět ucházet koalice Společně pro jižní Čechy. Tvoří ji TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Tábor 2020.

Lídři Společně pro jižní Čechy podepsali v uplynulém týdnu v Táboře koaliční smlouvu. | Foto: Společně pro jižní Čechy

Role lídra patří poslanci, náměstkovi hejtmana a zastupiteli Malšic na Táborsku Pavlu Klímovi (TOP 09), dvojkou bude poslanec, krajský a českobudějovický zastupitel Šimon Heller (KDU-ČSL) a třetí pozici na kandidátce obsadil krajský radní a bývalý starosta Tábora Jiří Fišer (Tábor 2020). Všichni tři zástupci v uplynulém týdnu podepsali v Táboře koaliční smlouvu.

Uskupení hodlá dále stavět na osvědčeném partnerství, průniku hodnot i výsledcích dosavadní spolupráce. TOP 09 a KDU-ČSL společně kandidovaly již před čtyřmi lety, hnutí Tábor 2020 je po ukončení spolupráce s Jihočechy 2012 na kandidátce Společně pro jižní Čechy nováčkem. Klíčovými body programu koalice Společně pro jižní Čechy jsou zlepšení stavu jihočeských silnic a dálnic a definitivní dokončení dálničního spojení s Prahou i Rakouskem, zlepšování i rekonstrukce škol, zvýšení motivace učitelů, aby zůstávali v kraji, budování sportovišť, tréninkových center, cyklistických tras i tělocvičen, budování startovacích bytů, péče o životní prostředí i zlepšování kvality jihočeského zdravotnictví.

„Společně pro vás na kraji v týmu s KDU-ČSL a Tábor 2020 pracujeme už čtyři roky. V jižních Čechách se nám podařilo zlepšit stav infrastruktury, opravovat školy i najít dostatečné využití pro letiště. Fotbalovou terminologií by se však řeklo, že s naší prací ještě nejsme ani v poločase. Pro krajské volby v roce 2024 jsme vsadili na silný tým, který má odborné zázemí z různých oblastí. Navíc umí najít řešení pro větší města i pro rozvoj venkova,” vysvětluje Pavel Klíma.

„Chceme, aby jižní Čechy byly místem, kde se rodinám dobře žije. Rodina je základ kraje a naší prioritou je, aby rodiny na jihu zůstávaly. Už dnes poskytujeme z krajského rozpočtu na 60 milionu korun na podporu dětí. Budeme podporovat i dostavbu startovacích bytů a také investovat do vzdělání. A to nejen ve městech, ale i na venkově. Proto chceme posílit dlouhodobě dobře fungující program obnovy venkova,” dodává Šimon Heller..

„Kvalita života se odvíjí od prostředí, ve kterém žijeme. Chceme řádně pečovat o přírodní zdroje. Prosadíme ještě větší spolupráci s odbornými pracovišti. Zcela zásadní a pro příští generace potřebná je ochrana zdrojů pitné vody, povrchových i podzemních. Jihočeská vodárenská soustava zásobuje přes 400 tisíc obyvatel pitnou vodou. Naší prioritou je její dlouhodobá udržitelnost a maximální využití pro zásobování především jihočeských měst a obcí. Tam, kde to není ani dlouhodobě možné, pomůžeme odloučeným lokalitám s přípravou lokálních soustav formou vhodného dotačního programu,” uzavírá Jiří Fišer.

Své karty před blížícími se volbami už poodkryly i některé další strany. ODS opět sází na současného hejtmana Martina Kubu, který stojí na špici její kandidátky. Starostové a nezávislí půjdou do voleb spolu s Občany pro Budějovice, jako jedničku kandidátky postaví starostku Vimperka Jaroslavu Martanovou (STAN). Jihočeské sociální demokraty povede do krajských voleb předseda jihočeské SOCDEM a ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko Tomáš Polanský. Piráti si do čela vybrali píseckého místostarostu Josefa Soumara. Jihočeští Zelení si zvolili za lídra spolupředsedu jihočeské krajské organizace Stanislava Černého.