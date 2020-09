Voliči, kteří tam přijedou s volebními lístky, nesmí opustit automobil a řídí se pokyny komise pro hlasování, Komise ověří totožnost voliče, a to podle platného občanského průkazu, žádný jiný průkaz či pas nebudou brány v potaz. Komise rovněž ověří, jestli je volič opravdu v izolaci nebo karanténně. Pak teprve bude moci hlasovat.

15.53 hod. - Svůj hlas odevzdaly v kraji zhruba tři stovky voličů, kteří jsou doma v karanténě. „Potvrzení o tom, že jsou v nařízené izolaci, měli někteří vytištěné na papíře, stačilo ale ukázat i sms nebo e-mail a vyšli jsme jim vstříc,“ uvedla Lenka Malovcová, vedoucí krajského Odboru legislativy a vnitřních věcí.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení bylo v sedmi jihočeských okresech v úterý nahlášeno celkem 1016 lidí v karanténě (s oficiální diagnózou Z209): 291 na Českobudějovicku, 60 na Českokrumlovsku, 143 na Jindřichohradecku, 95 v okrese Písek, 102 na Prachaticku, 90 na Strakonicku a 235 v okrese Tábor. Hlasovala tak zhruba třetina lidí v karanténě.

15.00 hod. - Volby na drive-in místech jsou nyní u konce.

14.43 hod. - Volby v okrese Jindřichův Hradec byly plynulé. Do 13. hodiny k volbám vozem dorazilo celkem 31 voličů, kteří se momentálně nachází v karanténě či mají hygieniky nařízenou izolaci kvůli onemocnění koronavirem. Jak shrnula úřednice Monika Kohoutová z Krajského úřadu Jihočeského kraje z odboru legislativy, která se ujala role zapisovatelky, vše bylo bez komplikací. „Vše bylo bez problémů, neměly jsme žádné dohady,“ sdělila s úsměvem.

13.16 hod. - Voličům v karanténě podávají urnu vojáci v ochranných oblecích. Klid a pohoda vládnou ve středu na stanovišti pro volby drive-in v areálu českokrumlovské Správy a údržby silnic. Lidé ve stanu čekali, jestli se dostaví k volbám někdo z šedesáti lidí z krumlovského okresu toho času v karanténě.

U voleb drive-in nechyběly dvě hlídky policie. Jedna – dopravní policie – zaujala pozici před vraty do areálu Správy a údržby silnic v Českém Krumlově. To proto, kdyby bylo třeba usměrnit dopravu při odbočování aut do areálu SÚS ze silně frekventovaného hlavního tahu Krumlovem. Druhá hlídka z krumlovského obvodního oddělení byla preventivně připravena pomoci uvnitř areálu u stanu s přenosnou volební urnou.

Tam své kolegy ze 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, co stavěli stan, vystřídali dva vojáci zakuklení od hlavy k patě v ochranném obleku, kteří odebírali od voličů v autech potřebné doklady a podávali do auta obálky, kam hlasující umístí svůj volební lístek a následně ho vhodí z auta do volební urny. Vojáci však spolu se zapisovatelkou volební komise, alespoň během dopoledne, toho moc na práci neměli. Ke stanu s volební urnou po ránu přijelo jenom několik aut.

Volby driv-in jsou možné pouze ve středu 30. září, a to v době od 7 do 15 hodin. Následně bude urna s hlasy zapečetěna a k jejímu otevření dojde až v sobotu 3. října ve 14 hodin ve chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti. V karanténně je v celém kraji 289 lidí.

12.12 hod. - Ve středu vhazovali lístky do volebních uren z aut řidiči, kteří onemocněli covid-19 nebo jsou v karanténě a čekají na výsledky testů. Auta přijížděla od 7 hodin ráno na drive-in stanoviště pro okres České Budějovice do areálu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v Českých Budějovicíc.

Jedním z nemocných voličů byl ve středu dopoledne muž z Hluboké. S orientací na drive-in stanovišti neměl problém. Podle dopravního značení se přiblížil k vojenskému stanu. Poté, co odvolil, zastavil autem u výjezdu areálu SÚS a skrze stažené okénko v roušce poznamenal, že má koronavirus. „Volby tímto způsobem proběhly perfektně. Jsem doma s covidem už dva týdny. Byl jsem na druhých testech, měl jsem klasické příznaky: vysoké horečky, velké nechutenství k jídlu. Necítil jsem, co jsem jedl. Teď to přešlo do fáze, že mám problémy s dýcháním, jakákoliv činnost mě unavuje. Nemohu pořádně dýchat. Nyní čekám na výsledky. Je to vcelku úmorné,“ svěřil nemocný volič.

12.00 hod. - Ani pacienti nemocnic na jihu Čech o své volby nepřijdou. V budějovickém špitále budou volit v pátek 2. října.

Zájemci, kteří splní zákonné podmínky, budou volit v pátek, kdy se za nimi dostaví zástupci okrskové volební komise. „O volby je v naší nemocnici pokaždé zájem. Aby se mohla volba uskutečnit, musí voliči předložit doklad totožnosti a splnit zákonné podmínky,“ informuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči budějovické nemocnice Monika Kyselová. Volební komisaři by měli do nemocnice dorazit s přenosnou volební schránkou po 14. hodině. Postupně projdou dolní i horní areál. Podobným způsobem budou moci pacienti volit i v ostatních jihočeských nemocnicích.

11.17 hod. - Ve Strakonicích dorazilo k volební urně zatím osm lidí.

11.01 hod. - Do deseti hodin v na prachatickém stanovišti driv-in voleb v areálu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje odvolilo jedenáct lidí. První auto k volební urně dorazilo jen pár minut před půl sedmou.

Volby drive-in:

- Volby z auta jsou určeny pro lidi v karanténě.

- V Prachaticích je pro volby driv-in určeno stanoviště v areálu Správy a údržby Jihočeského kraje, Žernovická ulice 916.

- Průjezd kolem volebního stanu je jednosměrný, vjíždí se bránou pod hlavních vchodem a vyjíždí před čerpací stanicí v Žernovické ulici.

- Podle informací z Jihočeského kraje je na jihu Čech 289 lidí v karanténě.

8.30 hod. - Na strakonické volební stanoviště zatím dorazilo jedno auto a dva voliči.

7.15 hod. - Ve Strakonicích zatím žádného voliče neaznamenali. Podle členů volebního stanoviště drive-in se velká účast předpokládat nedá. Odhadem tak do deseti voličů.