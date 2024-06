Podle žalobce to bylo ale jinak. Mělo docházet nejen k vydírání ale třeba i stalkingu. Na „špinavou práci“ si měl najmout známého, který měl dnes osmnáctileté expřítelkyni a jejím rodičům za úplatu vyhrožovat. Nejdříve vhozením zápalné lahve do domu, pak zmlácením a zmrzačením baseballovou pálkou, a nakonec postřelením tak, aby bývalá partnerka skončila na vozíčku a nemohla mít jiného.

Muž středních let se měl zamilovat do své o dost mladší sestřenice z malé obce na Soběslavsku. Rodina se vztahem ale nesouhlasila, když otěhotněla, prý všichni dělali všechno proti němu, a proto také dnes sedí v lavici obžalovaných.

Muž z Táborska měl plánovat zmrzačení přítelkyně. On tvrdí, že je to lež a msta

Z kamaráda narušený člověk

U soudu vypovídal například jeho známý, kterého zaměstnával asi půl roku na stavbě v zámeckém areálu. Zprostředkoval mu práci stavebního dělníka, většinou šlo o zedničinu. Tzv. Joža, který měl rodině vyhrožovat, tam poznal. „Byl bezprizorní, nezaměstnaný bez financí, chtěl po Pavlovi práci, ze začátku byl parádní kamarád. Pak se z něj vyklubal psychicky nestabilní člověk, došlo i k několika fyzickým napadením,“ vzpomínal.

Problémy prý gradovaly, od řevu, scén až po různé rvačky, u kterých asistovali i policisté. „Pamatuji si incident na zámku, mával násadou a chtěl po Pavlovi hodit kýbl. Vyhrožoval mu, že ho zničí a dostane do kriminálu,“ tvrdil s tím, že tehdy nechtěl opustit areál a konflikt měl vzniknout kvůli nevyplacené mzdě.

Vztah měl Pavel K. prý idylický, kupoval dívce, co jí na očích viděl. „Vozil jí jahody, kočárek pro miminko. Ublížit jí určitě nikdy nechtěl, spíše ochránit před okolím, žádnou zbraň ani pálku na baseball nemá. Maximálně lopatu a nějaké nářadí v autě,“ reagoval na dotazy. Rozchod prý obžalovaného mrzel, ale mstít se nechtěl. „Byl smutný, bolelo ho to a bolí dodnes, chtěl to řešit normálně,“ popisoval.

Jožo, nebo Slepej, jak údajně najatému vyděračovi říkali, se opakovaně léčil s úzkostnými stavy na psychiatrii nejen v Táboře ale i Havlíčkově Brodě, Bohnicích či Jihlavě. Podle propouštěcí zprávy z táborské nemocnice míval občas slyšiny i vidiny, v rodině má schizofrenii. Po jeho zadržení kvůli jednomu z mnoha napadeních na ubytovně museli volat rychlou záchranou službu sami zasahující policisté, tehdy se sebepoškozoval a vyhrožoval sebevraždou, nejdříve skokem pod vlak, později podříznutím.

Bála se o sebe i dceru

Pro dokreslení situace byly čteny i výpovědi poškozených, bývalé přítelkyně obžalovaného a její matky. „Po rozchodu neustále jezdil před náš dům, psal mi SMS i na sociálních sítích. To mělo dopad na moji psychiku, měla jsem strach o dceru, že mi ji vezme. Nebývala jsem proto nikdy sama doma, naši mě vozili k babičce. Ze strachu jsem nechodila ani ven,“ přibližovala.

Podobně vypovídala i její matka. „Situace, kterou prožívala dcera, se na nás podepsala. Měli jsme strach o ni i o vnučku, nenechávali jsme je samotné, večer jsme začali zatahovat závěsy, což jsme dříve vůbec nedělali,“ uváděla s tím, že doufá, že Pavel K. bude potrestán a rodina bude mít klid.

Obžalovaný ale oponoval, že se ho nikdy nikdo nebál a nebojí se ani teď. Bratr dívky popsal jejich vztah jako bezproblémový až do rozchodu. „Když otěhotněla, potkal jsem ji a navštívil. Když přišli o bydlení, vrátila domů, protože nechtěla do pasťáku. Pavel za ní jezdil o víkendech. Pak se rozešli, zjistila, že udělala chybu. Nechala se pobláznit starým chlapem,“ míní.

Později prý občas potkali a on se na dívku ptal. „Byl opilý, hučel do mě, jestli má jiného. Kolikrát mě potkal autem a chtěl to znovu řešit, chtěl zbít ji i jejího nového přítele,“ popisoval ve výpovědi. I toto obžalovaný rozporoval. „Není to pravda!“

Za varování letěl z domu

„Nikdy jsem nepil alkohol a neříkal, že bych ji a jejího přítele zbil, vždy jsem se ptal jen na dceru. Celá rodina je rozhádaná. Varoval mě přes mobil, že mě chtějí dostat do kriminálu. Když to zjistili, vyhodili ho z baráku jen s taškou. Musel se odstěhovat,“ vyjadřoval se k výpovědi.

Další příbuzný oběti má za to, že tak holce zničil život. „Celá rodina i přátele ho odmítali, protože šlo o jeho sestřenici. Chtěl ji násilím donutit k tomu, aby se k němu vrátila. Žárlil na ni, když dávala videa na TikTok, jak tančí a chlapům se to líbilo. Měl jim taky jezdit před barák a psát obtěžující zprávy. Jožo měl údajně tu rodinu postrašit, nabízel mu za to prý peníze,“ doplnil.

I to jsou podle obžalovaného výmysly. „Je to bývalý kamarád, který lže od začátku. Skončila se mnou celá rodina a musím jít do basy. Celou dobu jde o peníze, měl jsem prý dost času je sehnat a vyřešit to, tak aby přestali hrát tu komedii,“ komentoval Pavel K.

Další svědek se přikláněl k verzi, že se rodina s Jožem domluvila a vše na obžalovaného ušila. „Chtěli ho dostat do vězení, domlouvali se osobně u nádraží i přes mobil, viděl jsem to. Když ho pustí, tak prý ještě něco vymyslí,“ uvedl.

Soud byl odročen, předseda senátu požádal o doložení některých dalších důkazů a nahrávek, slyšeni mají být ještě další svědci. Na příštím jednání mají už zaznít závěrečné řeči protistran a pravděpodobné je i vyhlášení rozsudku.