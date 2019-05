Zadarmo to ale nebylo. Jako správný a udatný král si musel poradit s nejednou překážkou. „Musely se připravovat transparenty, museli jsme vymyslet něco pro náš školní jam, tak jsme vytvořili básničku,“ přiblížil některé úkoly a pokračoval: „Museli jsme udělat královský vůz. Má to být něco postavené na káře. My jsme si letos ale řekli, že uděláme něco nového, tak jsme postavili takové autíčko, jenže to nefungovalo, takže jsme zastavovali dopravu v celých Budějovicích,“ vzpomínal se smíchem.

V rozhodujícím klání, které se minulý pátek uskutečnilo na Sokolském ostrově, měl, stejně jako další dva adepti, splnit tři úkoly. „Museli jsme najít pár ponožek v kopici oblečení, pověsit prádlo a oloupat vajíčka, jenomže ta byla úplně nová, tak to moc nešlo,“ vyprávěl.

Protože to zvládl nejrychleji, byl to právě on, koho korunovali králem budějovických studentů. „Plášť jsem musel vrátit, ale korunu mám doma na poličce. Tu budu vracet až příští rok před dalším ročníkem Budějovického majálesu,“ uvedl Vít Bezecný. Ten se o titul král Budějovického májálesu ucházel na popud kamarádů. „Nejdřív jsem řekl, že si to musím rozmyslet, ale pak dalo pivo slovo a šel jsem do toho,“ přiznal s úsměvem.

Jaký by měl být král studentů podle něj? „Měl by být malinko sportovec, protože majáles – to je spousta sportovních disciplín, měl by být nějakým způsobem kreativní. Prostě kluk v pohodě, který má rád svou školu a nebojí se vystupovat před lidmi,“ zamyslel se budoucí maturant.

V plánu už má také další studia. „Chtěl bych jít na medicínu a také zkusit přijímačky na DAMU,“ řekl Vít Bezecný, který ve volném čase hraje americký fotbal a tancuje.

Teď ale promýšlí to nejdůležitější – letní prázdniny. „Jeden měsíc bych chtěl mít volnější, jet na dovolenou, pobýt s kamarády, druhý měsíc budu pracovat, buď zase ve skladu, nebo jsme si s kamarádem říkali, že bychom pracovali v cizině v hotelu,“ dodal. (ks)