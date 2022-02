Za spolek Živá vila Barbora Koritenská uvádí:

- Jsme si jisti a máme to potvrzené dokonce z expertízy Jihočeského kraje, že přeložka tak, jak je nyní vyprojektovaná, není realizovatelná.

- Nejsou vykoupené pozemky a od roku 1996 nedošlo k žádnému jednání s jejich vlastníky dotčených pozemků, kromě Kralovy vily stojí v cestě budova někdejšího hostince, který je dnes zcela opravený a obývaný dům, dále sídla několika firem a další soukromé objekty a parkoviště. Jihočeský kraj je vlastníkem pouze cca 20 procent dotčených pozemků.

Živé vile přijeli na pomoc dobrovolníci z česko-německého spolku

- V těsné blízkosti plánované stavby přeložky stojí soukromý a trvale obydlený objekt čp. 278, a je tedy nemožné, aby nebyly splněny požadavky současných norem, především nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Územní rozhodnutí vyprší v říjnu 2022 a v případě obnovení celého procesu územního řízení v plném rozsahu již projektanti budou muset brát v potaz kulturně-historický a architektonický význam domu J. N. Krale, neboť jej potvrdili nejen odborníci z Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR, ale také přední historici architektury zabývající se moderní architekturou. Na to si dáme obzvlášť pozor a v případě nedodržení jsme ochotni bránit se právně.

- Není dořešena pěší doprava v Nádražní ulici, tedy chodník ani přechod k vlakovému nádraží.

- Není dořešeno napojení přeložky na kruhový objezd u Těšovic.

Do prachatické Nádražní ulice se vrací kultura

- V celém úseku vede přeložka podél železniční tratě, v těsné blízkosti přeložky se nacházejí 3 železniční přejezdy - není vyřešeno se správou železnic, u jednoho železničního přejezdu dokonce nelze splnit podmínku minimální vzdálenosti hranice křižovatky od nebezpečného pásma přejezdu minimálně 10 m, dostupných je pouze 5,48 m.

K ní se připojil zastupitel Jakub Nepustil, který připomněl, že stále chybí odborná analýza, co přeložka přinese v souvislosti se zatížením dopravy od Volar a samotnému městu Prachatice. „Dopisu od hejtmana jsem se zasmál. Někdo za ním byl a požádal ho, aby něco napsal, což on bez znalosti věci udělal,“ usoudil. Jan Bauer doplnil, že by město mělo jasně říct, zda má o přeložku stále zájem a deklarovat to usnesením zastupitelstva. Podle místostarosty Jana Klimeše stavu zkomplikovala také možnost prohlášení vily kulturní památkou. „V tuto chvíli ale má Kraj, co se dopravních staveb týká, jasno,“ uvedl Jan Klimeš.

Spolek zůstává v nájmu

Kralova vila tak dál zůstává v nájmu spolku Živá vila, který tam pořádá kulturní akce. Spolek Živá vila uvedl, že když vila zůstává v majetku města má své výhody. Podle Barbory Koritenské jsou jasné:

- Jedná o veřejný zájem a my tak můžeme využívat svých občanských práv, žádat o informace, podávat připomínky atd.

Kralovu vilu nově pohlídá alarm, možná se vrátí i kultura

- na podzim budou volby a třeba se obmění vedení města a tím se změní i pohled na nutnost budování nesmyslné přeložky

- spolek Živá vila může nadále v objektu provozovat svou činnost a ačkoli nemáme právo ani dostatek financí na celkovou rekonstrukci, pokusíme se o dům maximálně pečovat a co nejvíce zabránit jeho dalšímu chátrání.