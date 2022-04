Expozice miniaturních vláčků je rozdělená do několika tematických celků. "Máme tu Afriku nebo rakouské Alpy, nejvíce zastoupená je ale česká krajina, návštěvníci mohou vidět i známé zámky Karlštejn nebo Hlubokou. Zajímavostí je například věznice s Radovanem Krejčířem, který utíká po laně a vidět je také malíř Saudek," nalákala návštěvníky zaměstnankyně expozice Milena Knoflíčková. Scenérie kromě lidských postaviček doplňují i figurky zvířat, propracované do nejmenších detailů.

Velikonoční trhy obsadily třeboňské náměstí, návštěvnosti nepřálo počasí

Neméně zajímavé je dění na kolejích. Železniční tratě brázdí nejrůznější typy vlaků. "Jsou tady parní vlaky z počátku 20. století, ale i moderní lokomotivy, například Railjet s mašinou Taurus. Máme tu ale i mašiny Sergej, Bardotku, brejlovce nebo laminátku. Odhadem je jich celkem kolem třiceti," vyjmenoval brigádník Petr Kubovský. Některé z vlaků svítí a houkají. Na nádražích je pak slyšet dokonce i pískání výpravčího nebo hlášení o ojdezdech a příjezdech jednotlivých souprav.

Modelové kolejiště se navíc neustále rozšiřuje o nové vláčky, scénky i krajinné prvky. Otevřeno je vždy v pátek od 13 do 17.30 hodin a v sobotu od 9 do 11.30 hodin. O Velikonocích ale pozor na změnu. V pátek 15. dubna zůstane expozice vláčků výjimečně uzavřena, otevřeno ale bude o den dříve, ve čtvrtek 14. dubna. Vstupné do expozice je 60 korun.