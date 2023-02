Nový legislativní rámec ohledně rizikových přírodních látek netrpělivě vyhlíží ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Návrh pravidel připravují experti na drogovou problematiku v čele s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. Umožní například regulovat jeho prodej. Rozhodovat se bude ve středu.

V Táboře kratom prodává Jakub Juha, který před zhruba rokem a půl otevřel v obchodním domě Dvořák prodejnu s CBD produkty z konopí. Nyní patří i mezi jedny z největších prodejců kratomu v jižních Čechách. „Jako jediní prodáváme na jihu Čech kratom na váhu, od deseti gramů výš. Prodáváme ho jako sběratelský produkt, nikoho nemůžeme nabádat k užívání. Prodejní automaty ale neprovozujeme, naopak proti nim bojujeme. Nikdo mladší osmnácti let si ho u nás nekoupí," říká.

Užívání kratomu považuje za formu alternativní léčby a jeho kvalitu se snaží hlídat. „Nebereme ho od překupníků, ale od přímého dodavatele z Bali. Když není zakázaný alkohol, nechápu, proč by měl být zakázaný kratom. Jde o přírodní látku s dlouhou tradicí užívání," myslí si.

Kratom podle jeho slov pomohl například jeho otci, který trpí těžkými revmatickými bolestmi. „Když ho vyzkoušel, říkal, že se nikdy tak dobře nevyspal. Velmi si ho chválí. Podle mne to tak funguje se vším. Když bude člověk užívat kratom rozumným způsobem, nic mu nehrozí," dodává.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila v Česku kratom užívají desítky tisíc lidí. Podle mluvčího Česko-slovenské asociace za kratom Lukáše Pfeffera by v České republice mohlo být možná až sto tisíc uživatelů kratomu.

Asociace se podle jeho slov snaží zprostředkovat komunikaci mezi kratomovým průmyslem, tedy uživateli i prodejci a úřady. „Úřady se nebudou bavit s jednotlivci. Proto jsme založili naši asociaci. Lidé z vlády se snaží tento trh nějak upravit. jedná se ale o lidi, kteří nemají přímé zkušenosti z praxe. My se jim je snažíme představit," vysvětluje Lukáš Pfeffer. Asociace proto vstoupila do styku s pracovní skupinou Úřadu vlády, která se zabývá regulací psychomodulačních látek.

„Naší činností chceme prosadit osvětu o této rostlině a s tím i optimalizovat dopady užívání – tím je myšleno snížit možná rizika a zvýšit přínosné benefity. Volný trh s touto rostlinou nebo naopak úplné zakázání prodeje zaručeně povedou ke špatným scénářům. Mezi ně patří vznik šedé ekonomiky a riziko škody na zdraví jedinců z důvodu nedostatečné informovanosti," dodává.

Případný zákaz vnímá jako problematický a velmi rizikový. „Nevím, jak rychle se může změnit zákon. Zde dne na den by se tak ale desítky tisíc lidí mohly stát obětmi perzekuce, ať už se jedná o uživatele či prodejce. Kratom má jak své benefity, tak i rizika. Rizika však nejsou natolik závažná, aby jeho zákaz opodstatnila," upřesňuje.

Stažení kratomu z trhu a zákaz jeho prodeje by podle jeho názoru mohl vést k přesunu obchodu do „šedé zóny" a ke kriminalizaci. Obává se toho i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, podle kterého by se mělo hledat jiné řešení. Jednou z variant by mohl být právě regulovaný prodej za stanovených podmínek. Látka by se tak nesměla prodávat dětem a mladým do 18 let. Další verze počítá se zákazem prodeje a stažením z trhu. Koordinátor míní, že by se tak ale obchod s kratomem přesunul do „šedé zóny". „Naším návrhem je hledat jiný model," uvedl Jindřich Vobořil.

Podle prodejce kratomu Jakuba Juhy by zákaz postihl až nečekaně široké spektrum uživatelů. „Chodí k nám nakupovat normální lidé, nejde o žádné feťáky. Zdaleka nechodí jenom mladí, ale máme i sedmdesátileté zákazníky, kteří ho užívají proti bolestem. Věkový rozsah je opravdu velký," popisuje Jakub Juha a dodává, že každý měsíc prodá okolo osmi kil kratomu přímo v kamenném obchodě, dalších zhruba deset kilo pak prostřednictvím eshopu.

Za ideální způsob řešení považují Jakub Juha i Lukáš Pfeffer zavedení regulovaného prodeje. Díky němu by se zamezilo nákupu kratomu lidem pod osmnáct let a také by se zlepšila možnost dohlížet na kvalitu prodávaného kratomu. „Například hlídat, zda neobsahuje nějaké přidané látky či těžké kovy. Kontrolovat dodržování hygienických standardů a množství účinných látek. Místo toho, aby se kratom prodával jako sběratelský předmět, by mělo být součástí jeho prodeje i jasné upozornění na případná rizika užívání," vysvětluje Lukáš Pfeffer.

Podle lékaře a psychoterapeuta Vojtěcha Prášila z Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře tato rizika existují. „Je to látka vyvolávající závislost. Obzvlášť pokud si tím člověk řeší nějaké jiné problémy. Posiluje se závislostní cyklus. Byl bych opatrný v odsouzení, protože těžkou závislost vyvolávají i legální látky, které jsou běžně dostupné, jako nikotin a alkohol. Ale alespoň jsou regulované tak, že si je nemohou koupit děti. Určitě by se to nemělo prodávat v automatech," říká Vojtěch Prášil.

O další budoucnosti trhu s kratomem v České republice se bude rozhodovat ve středu. Přístup k jeho užívání se v řadě zemí světa diametrálně liší. Někde je na seznamu zakázaných látek, jinde je jeho prodej regulovaný. Některé země jeho užívání zcela povolují.

„Světová zdravotnická organizace na konci minulého roku vydala doporučení: Kratom bychom neměli zakazovat. Měli bychom ho více hlídat, zkoumat jeho dopady a regulovat jeho užívání. Přímý zákaz ale nedoporučila," uzavírá Lukáš Pfeffer.