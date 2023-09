„Nebude to jediný důvod, proč by někdo vstupoval do aktivní zálohy, ale může to motivovat studenty, kteří o tom již dříve uvažovali,“ míní svobodník Ondřej Šimek, dvaadvacetiletý student Právnické fakulty, který je zároveň členem strakonické jednotky aktivní zálohy. Vojenskou uniformu obléká něco přes rok. Vstup do aktivní zálohy bral jako výzvu a slibuje si od ní nové zkušenosti. „Základní vojenskou přípravu by si měl vyzkoušet každý, zejména v dnešní době,“ je přesvědčený Ondřej Šimek.