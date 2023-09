Pro domácí mazlíčky existuje po jejich odchodu na jiný svět celá řada specializovaných služeb. Lidé svým zvířecím domácím mazlíčkům na poslední cestu mohou dát i oblíbené hračky nebo pamlsek, pokud chtějí zvolit její osobnější variantu.

Monika Štacková, krajský zástupce firmy Kremace zvířat Budějovice. S obrázkem, který má zvláštní schránku, takže může sloužit i jako urna. | Foto: Deník/Edwin Otta

Vedle toho, že pro pohřbení využijete vlastní pozemek za splnění veterinárních předpisů nebo starost o tělo zvířátka přenecháte veterináři, můžete už využít i specializované služby zvířecích krematorií. Pobočku pod názvem Kremace zvířat Budějovice má v Českých Budějovicích má firma Krematorium zvířat Praha. Ta od roku 2015 provozuje v Praze 9 Běchovicích zvířecí krematorium. V Českých Budějovicích působí podle Moniky Štackové, regionální zástupkyně, od října 2022.

Památeční šperky na domácí mazlíčky.Zdroj: Deník/Edwin OttaMonika Štacková zdůrazňuje, že je nutné ke klientům i jejich zemřelým mazlíčkům přistupovat s láskou a úctou. Škála služeb v nabídce je skutečně široká a součástí je i systém Garance. „Zaručujeme, že klientovo zvířátko je vždy při zpopelnění v kremační peci samo a prochází tak individuální kremací,“ říká například Monika Štacková a vysvětluje, že zvířátko dostane kamínek s unikátním kódem už při převzetí a ten má u sebe při převozu, uložení v chladicím boxu i kremaci. Každá kremace se navíc nahrává na kameru a záznam z ní mohou klienti zdarma dostat na email.

Pro kremaci lze dát zvířátku na poslední cestu i nějaký pamlsek, oblíbenou hračku nebo kytičku. „Je to určitě individuální,“ popisuje svou zkušenost Monika Štacková. Někdo přidá zvířátku i jeho deku, jeden pejsek dostal na poslední cestu dokonce celé pečené kuře. Vybrat lze z nabídky rakví a uren.

Nakládat s tělem mrtvého zvířátka není jednoduché, protože to vyžaduje splnit řadu předpisů, od převzetí přes převoz až po předání urny s popelem. Takže Monika Štacková je absolventkou i veterinárního kurzu, který se pořádá v Brně. A protože služba je komplexní, dá se také urna pořídit v mnoha variantách a z mnoha materiálů, např. ze dřeva, kovu či porcelánu nebo keramiky. Kdo chce, může si objednat třeba i speciální rámeček, ve kterém je vpředu fotografie a za ní místo na uložení části popela. Urna pak vypadá jako běžný obraz s fotkou.

Loučení s ptáky, prasátkem i pískomilem

Na otázku, jestli lidé využívají specializovanou službu spíše pro psy nebo pro kočky, odpovídá Monika Štacková, že větší zájem mají majitelé psů. „Nejčastěji naše služby využívají majitelé pejsků,“ říká Monika Štacková s tím, že klienti už objednali službu i pro ptáky, prasátko nebo pískomila. V Českých Budějovicích je zvíře uložené v chladicím boxu a jednou týdně se odváží do Prahy ke kremaci. Váhový limit pro zařízení v Běchovicích je zhruba 120 kg. Pro větší zvíře by se objednávala služba u specializované firmy v Německu.

Tělo zvířátka je možné převzít i u klienta doma nebo u veterináře. A jaká je cena služeb? Rozhoduje váha zvířete a také to, co si všechno klient objedná. U zvířete o váze 5-10 kilogramů je kremace se základní ekologickou rakví a plastovou urnou za 3990 korun, nutné je ještě uhradit uložení v chladicím boxu a převozní vak, dohromady 800 korun. Pokud si klient objedná ozdobnější dřevěnou rakev, jede se k němu pro tělo zvířete nebo si vyžádá jinou službu nad standard, je to možné, ale za příplatek.

Pro zvířátko jedou třeba i v noci

V jižních Čechách lze využít pro kremaci domácích mazlíčků i služby Akrematoria Strakonice. „V lednu to budou dva roky, kdy jsme začali,“ říká pracovnice Akrematoria Strakonice Jindřiška Kolářová. „Sídlíme přímo ve Strakonicích,“ dodává Jindřiška Kolářová, ale s tím, že nabízejí i svozovou službu a v kraji pro mazlíčka za příplatek dojedou. „Stává se to, že jedeme pro zvířátko i v noci,“ doplňuje Jindřiška Kolářová.

Standardně se odehrává převzetí zvířete, uložení do chladicího boxu i kremace na jednom místě v sídle firmy. Pokud si chce klient vybrat den a čas zpopelnění je to možné, ale také za poplatek. Před kremací posílají informační sms.

I ve strakonické firmě si lze vybrat z celé škály uren nebo jiných předmětů, například památečních šperků, do nichž lze uložit část popela. Urnu si je možné převzít, ale zasílají ji také poštou. A setkali se tu už s tím, že s oblíbeným psem, který byl mazlíčkem celé rodiny a děti s ním vyrůstaly, se sjela na rozloučení rodina z různých míst. Ve Strakonicích je cena za kremaci domácího mazlíčka o váze 5 - 10 kilogramů 4000 korun, navíc se platí transportní vak a uložení v chladicím boxu - dohromady za 750 korun. Ceník dalších služeb i toho, co je zahrnuto zdarma ve standardu, lze najít na webu firmy.

Existuje také možnost menší zvíře uložit za splnění veterinárních a hygienických požadavků v zemi, ale na to je potřeba vlastní pozemek. Musí se ovšem dodržet třeba vzdálenost od zdroje pitné vody nebo obsypání těla dezinfekcí.

A kromě zvířecích krematorií lze využít i služeb veterinářů nebo třeba firmy VETAS, která provozuje zařízení nedaleko Hosína u Českých Budějovic. Zemřelý domácí mazlíček totiž z hlediska předpisů podléhá různým opatřením v zájmu hygieny. Není možné s tělem naložit úplně podle svého. Svěřit zvíře k likvidaci ve VETASU je správné z hlediska předpisů a poplatek se při předání v provozovně pohybuje v řádu do 10 korun za kilogram váhy. Ale zase se jedná o jiný způsob nakládání se zvířetem.