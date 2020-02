Ta doposud sídlila ve Schneiderově ulici. Primář Transfúzního oddělení Petr Biedermann uvedl, že nové oddělení bude komfortnější pro dárce. „V Jihočeském kraji patříme mezi vzorné dárce,“ řekl s tím, že v roce 2019 vzrostl počet nových dárců krve na 711.

Podle slov předsedy představenstva Nemocnice České Budějovice Michala Šnorka má nové transfúzní oddělení větší odběrovou místnost, ambulanci a specializovanou odběrovou místnost. Dále doplnil, že rehabilitační oddělení má dvě lůžkové stanice, které mají dvoulůžkové pokoje. „Všechny jsou bezbariérové s balkony a provoz rehabilitačního oddělení je spojen s nadzemním tunelem s ambulantním provozem rehabilitace,“ popsal.

Jeden nadzemní most propojuje budovu s pavilonem L s výrobní částí transfúzního. Druhý most vede z lůžkových stanic do pavilonu R. Pavilon T je součástí plánu z roku 2013, jehož autorem je Břetislav Shon. Stavba vyšla zhruba na 139 milionů korun, hradila ji nemocnice z vlastních zdrojů.