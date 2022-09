Řidiči musí zároveň počítat se změnou objížděk. „Jedna objízdná trasa povede ulicí U Nemocnice, Zborovská a Na Výsluní. Řidiči, kteří se potřebují dostat do lokality Na Točně pak pojedou ulicí Na Piketě, která bude zobousměrněna a bude řízena semafory,“ upřesnila mluvčí radnice Eliška Čermáková s tím, že hotovo by mělo být nejpozději do 14. října. S uzavřením křižovatky také řidiči už nebudou moci využívat parkoviště vedle trafostanice přilehlé k ulici 28. října. Plochu totiž obsadí plynaři.