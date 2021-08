Zastupitelé schválili na svém červnovém zasedání přípravu referenda, které se uskuteční na podzim letošního roku s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Chystané referendum vyjde na necelých 200 000 korun.

Starosta Karel Macků tento krok zdůvodňuje: „Jsem rád, že zastupitelstvo myšlenku konání referenda podpořilo. Teď už jde jenom o to, aby měli občané pro své rozhodnutí co nejvíce skutečně objektivních informací.“

Město se podle jeho slov v současné době přiklání k okružní křižovatce, nebo průsečné křižovatce se semafory. „To jsou varianty, které jsou podle našich informací realizovatelné. Křižovatku řešíme více než jedenáct let. V této chvíli připravujeme podklady, a tedy i studie,“ vysvětlil starosta.

Představu o budoucnosti křižovatky v tuto chvíli město jasnou zcela nemá, ale současný stav křižovatky podle odhadu Karla Macků tíží většinu obyvatel Dačic.

Josef Kříž, obyvatel Dačic se domnívá, že kruhový objezd problémovou křižovatku na Palackého náměstí nevyřeší. „To tady bude zasekané komplet. Za prvé je tady kopec, a když se tady bude točit náklaďák, tak to bude problém. Kruhová křižovatka by tady byla vedena nahoru do kopce,“ poznamenal řidič.

Vladimír Pazderka z Dačic vidí problém na křižovatce hlavně v odpoledních hodinách. „Je to tady strašný hlavně odpoledne, o víkendech to jde. Dopoledne je tu také velký provoz. Vyřeší to tu, podlé mého, jen obchvat. Kruhový objezd by akorát zkazil to náměstí,“ míní obyvatel.

Důchodkyně, které postávaly nedaleko křižovatky, souhlasí, že situaci vyřeší jen obchvat. „Říká to každý. Tady denně jezdí kamiony a nákladní auta s dřívím, já na to koukám z okna z paneláku. Nahoru jedou auta na Kunžak a dolů na Jemnici. Syn mi říká, že jsou tu díry, a že se to tu propadá,“ shodly se ženy.

Miloslav Horák pracoval v Dačicích více než deset let a denně do města jezdil ze Slavonic. „Ve Slavonicích také udělali kruháč směrem na Rakousko, ale tam je pro něj místa dost. Tady radní prosazují kruhový objezd, ale aut bude čím dále více a na to je třeba brát zřetel,“ zamýšlel se řidič. Nejhorší situace podle něho nastává v křižovatce v zimě. „Je to namrzlé a kamiony to neubrzdí. Stávají se tu dopravní kolapsy. Je tu málo místa pro kruhový objezd. V Telči to udělali a je to paskvil,“ zdůraznil muž ze Slavonic.