Podobně také v Benešově se místní ptali, jestli to jejich čápi přečkali bez úhony. Zdálo se, že snad ano. V to doufají i obyvatelé Malont, jenomže i když na hnízdo míří kamera, pravděpodobně nefunguje, jelikož ukazuje stále stejný snímek.

Obavy o čápy jsou oprávněné. Potvrdilo se to bohužel v malontské osadě Bukovsko, kde krupobití zabilo jednoho dospělého čápa z páru hnízdícího zde na sloupu elektrického vedení. „Volali mi to lidé z Bukovska, kteří bydlí nedaleko,“ sdělil lesní hospodář Petr Lebeda. „Jeden čáp prý během bouře seděl na hnízdě, druhý stál na návsi a jednoho z nich to zabilo.“ Obec událost nahlásila ornitologům. „Máme kroužek z jeho nohy s nápisem NÁRODNÍ MUZEUM YH 755 PRAHA,“ doplnil místostarosta Malont David Beutl.

Silné krupobití zasáhlo rovněž Vyšší Brod. „Byly tu ucpané kanály, popadané stromy,“ vyjmenoval starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Kroupy tu poničily hodně aut, také všechny naše služební vozy, které zůstaly venku, jsou samý důlek. A voda z přívalového deště vyplavila hotel Šumava. Prý se dostala až do kuchyně.“

Ničivý účinek bouře udělal čáru přes rozpočet letnímu kinu v Černé v Pošumaví, které je před spuštěním provozu. V jeho areálu popadaly větve a stromy a poškozeno je i samotné plátno. Provozovatel Filip Strnad se obrátil o pomoc na ochotné dobrovolníky. A ti letní kino nenechali ve štychu: „Spadl nám jeden velký strom na hlavní bránu a jiný při pádu natrhl plátno. Věřím ale, že promítat budeme. Dnes nám na pomoc přišlo hodně dobrovolníků, uvidíme ale, co bude do zítra…“