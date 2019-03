Vimperk – V první polovině letošního roku by se měla firma pustit do výstavby v pořadí druhého kruhového objezdu ve Vimperku.

Podle vyhodnocení odborníků řidičům kruhová křižovatka pomůže. | Foto: Archiv redakce

Tentokrát by se mělo ulevit řidičům v křižovatce na Fišerce. Ta je vstupním bodem do centra města, ale zároveň i spojnicí na Šumavu. Podle slov Jiřího Klásy, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje, krajští radní o výběru firmy rozhodli v uplynulém týdnu. „Celková hodnota zakázky je zhruba šestadvacet milionů korun, z toho devatenáct milionů dá kraj, zbytek pak město Vimperk,“ uvedl se slovy, že samotná výstavba by měla trvat pět měsíců a skončí ještě letos. „Nyní běží lhůty pro odvolání,“ upřesnil Jiří Klása.