Jak uvedl zástupce investorů Bohumil Komínek, kruhový objezd realizuje společnost Grelio Commerce a přilehlé obchodní centrum DE LINEA. Stavba kruhového objezdu je podle jeho vyjádření ve fázi dokončení finálních vrstev vozovky a upravují se přechodové ostrůvky.

„Odvodnění objezdu a vnitřní kruh objezdu je již hotový. Zatím chybí dokončit instalace veřejného osvětlení a umístění značek a plošných návěstních tabulí. Jakmile budou tyto práce dokončeny, i ve směru do Václavské ulice, kde dříve vozovka nebyla osvětlena, dojde ke kontrole všech technických a bezpečnostních prvků a můžeme provoz pustit přes nově vybudovaný kruhový objezd,“ vysvětlil Komínek.

Další úpravy už během plného provozu

Úpravy však budou ještě v tomto roce pokračovat. „Pracovat se bude, když klimatické podmínky dovolí, především na odstranění současné obchvatové komunikace a vybudování budoucího sjezdu do plánovaného obchodního centra,“ vysvětlil s tím, že to již příliš neovlivní průjezdnost křižovatky.

Vedle samotného kruhového objezdu se staví připojovací a napojovací pruh z obchodního centra. „Připojovací pruh se podařilo připravit v tomto roce za současného omezení průjezdnosti. Napojovací pruh bude společnost Swietelsky budovat v příštím roce. K výraznému omezení však již na této silnici nedojde,“ ubezpečuje Bohumil Komínek motoristy.

Stavba kruháče začala 31. srpna letošního roku, pokud zhotovitel dodrží plán, provoz zpustí nejdéle 30. listopadu. „Řízení silničního provozu semafory je jen v době opravdové nutnosti a to je v době , kdy se pracuje na přímém napojení na současnou vozovku silnice I/34,“ vysvětlil.

Místo častých nehod

Kruhový objezd v této lokalitě vzniká ze dvou důvodů – bezpečnost a napojení nákupních zón. „Hlavním důvodem je, ale bezpečnost silničního provozu. Již asi osm let zpět jsem osobně inicioval, jako místostarosta města, společně s dopravní policií v Jindřichově Hradci jednání s ŘSD ohledně možného vybudování tohoto objezdu. Obdobně jako se nám podařilo přesvědčit ŘSD o vybudování kruhového objezdu v Jindřichově Hradci u Kuniferu. Také v minulosti místo mnoha nehod,“ přiblížil situaci s tím, že na kruhovém objezdu u Hvězdárny se mělo v té době finančně podílet město a vlastník komunikace ŘSD.

„Bohužel v zastupitelstvu tento návrh neprošel. Co je velmi smutné, že rozhodnutí některých tehdejších zastupitelů oddálilo uskutečnění této investiční akce. Od té doby na této nebezpečné křižovatce došlo k mnoha dopravním nehodám a bohužel také i k smrtelným zraněním,“ popsal Bohumil Komínek.

Realizace se po letech podařila

Až nyní se tak podařilo posunout myšlenku bezpečnosti na této křižovatce se dvěma na sebe nezávislými projekty – vybudování Penny Marketu a obchodní zóny. „Obě tyto nákupní lokality jsou napojeny do tohoto kruhového objezdu, a právě developer obchodní zóny zajistil financování. Cena vybudování celé křižovatky a jednotlivých napojení se pohybuje v desítkách miliónů. Jsem rád, že se mohu dnes podílet v rámci koordinace projektů ve spolupráci s developerem na uskuteční představ bývalého vedení města,“ podotkl bývalý místostarosta.

Nová vybavenost obchody

Mimo to se mohou Hradečáci těšit v lokalitě na zajímavou obchodní vybavenost. „Měl by to být areál v první etapě obchodní. V současné době je domluven jeden velký potravinový řetězec, ale co mě těší je to, že se podařilo zajistit dlouho očekávaný řetězec s hobby zaměřením. Vedle těchto velkých řetězců se mohou občané Hradce a jeho okolí těšit na mnoho dalších obchodů, za kterými dnes často musí dojíždět do větších měst,“ shrnul Komínek.

V druhé etapě, pak investor podle něj připravuje ještě průmyslovou a logistickou zónu. „Také věřím, že jednou dojde i k výstavbě třetí etapy, kde bychom se chtěli zaměřit na volnočasové a rodinné aktivity,“ uzavřel vizí budoucnosti.