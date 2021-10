Investorem Penny Marketu je firma A+R s.r.o. Zástupce investora Bohumil Komínek uvedl, že hrubé práce postoupili do fáze úpravy ploch pro budoucí parkoviště před prodejnou. Upravuje se také povrch pro napojení silnice na budoucí kruhový objezd. „Vedle těchto prací dochází také k přípravě rozvodu vnější a vnitřní infrastruktury,“ upřesňuje Komínek. Prodejna by podle jeho odhadů mohla otevřít společně s otevřením kruhového objezdu. „Obě stavby probíhají ve výborné koordinaci prováděcích firem,“ kvituje.

Na přelomu listopadu a prosince letošního roku by mohla podle Komínka otevřít nová prodejna Penny, která vyrůstá za původním obchodem. Stávající prodejna zavře. Nová bude napojena na nově vybudovanou okružní křižovatku na silnici I/34 směrem na Horní Žďár. Nová prodejna bude výrazně větší než ta stávající, přibližně o 200 m2. „Vedle moderního a vzdušného interiéru nabídne technologie šetrné k životnímu prostředí, od osvětlení až po úsporných chladicích regálů," popisuje za obchodní řetězec Penny, Tomáš Kubík.

Výstavba kruhového objezdu je rozběhnutá od konce srpna. Na přelomu listopadu a prosince bude zřejmě spuštěný zkušební provoz křižovatky. Investorem této stavby je společnost Grelio Commerce s.r.o. Zástupce investora Bohumil Komínek probíhající práce přibližuje: „V současné době je založen vnitřní prstenec a odvodnění kruhového objezdu. Pracuje se na dělících ostrůvkách a následně se bude pokračovat ve výstavbě jednotlivých napojeních.“ Během dvou týdnů by se mělo vybudovat osvětlení kruhového objezdu. „Práce postupují dle předem nastaveného harmonogramu,“ potvrzuje Komínek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.