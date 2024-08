Je to rok, co místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř vypustil na zastupitelstvu do veřejného prostoru informaci, že ohledně nákupu sbírky ilustrací dětských knih byl patrně spáchán podvod na zastupitele. Mluvilo se i o trestním oznámení na vydavatele Otakara Božejovského, který městu sbírku prodal. Trestní oznámení nakonec někdo na policii skutečně podal – vedení města prý neví, kdo to byl. Žalobě teď nejspíš bude čelit Dalibor Uhlíř.

Kriminální policie případ od loňského podzimu prošetřovala a najala si kvůli tomu i tým znalců. Ti potvrdili, že cena za sbírku ilustrací pro děti, kterou město pořídilo pro výstavní prostory Klášterů Český Krumlov a bývalé vedení města ji v roce 2021 koupilo za jeden milion eur, odpovídá realitě. Už to dala na vědomí všem, kterých se to týkalo. Prodejci sbírky, nakladateli Otakaru Božejovskému, vedení Krumlova nebo Ivu Janouškovi, tehdejšímu místostarostovi pro kulturu a kurátorovi klášterních sbírek.

„Vyšetřování nepotvrdilo žádné trestné činy, a město tak bude pokračovat ve splácení sbírky podle plánu,“ potvrdila mluvčí města Petra Nestávalová s tím, že Český Krumlov už obdržel usnesení od Policie ČR.

Policie na základě anonymního udání vyšetřovala podezření ze spáchání zločinu podvodu a křivé výpovědi, jehož se měli dopustit původní majitel sbírky a bývalý nakladatel Otakar Božejovský a Miroslav Zíka, znalec v oboru ekonomiky a výtvarného umění, který sbírku oceňoval. Podle obvinění měli vytvořit nepravdivý znalecký posudek. Posudek údajně stanovoval cenu kolekce ilustrací na základě subjektivního vnímání majitele, nikoliv podle obvyklé tržní hodnoty. Na základě tohoto posudku bývalé vedení města uzavřelo kupní smlouvu za uvedenou částku.

Po důkladném šetření a shromáždění výpovědí zúčastněných osob a expertů, včetně odborníků z Karlovy univerzity, policie dospěla k závěru, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu nebo křivé výpovědi. Vyšetřování ukázalo, že posudek Miroslava Zíky, přestože vykazoval formální nedostatky, nebyl sestaven s úmyslem podvést město.

Revizní posudek na 583 ilustrací, který vypracovávali odborníci z Karlovy univerzity, stanovuje cenu 934 tisíc eur. Tato odchylka od původního posudku nemá dopad na konečné právní rozhodnutí. Policie ČR tímto případ uzavírá s tím, že nejde o podezření z trestného činu a není důvod pro další právní kroky.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová zoom_in Společné tiskové prohlášení Jana Vozábala, Iva Janouška, Otakara Božejovského a Martina Busty k jednání zastupitelstva města Český Krumlov.

„Policejní šetření prokázalo, že předchozí vedení města nebylo oklamáno a pořídilo sbírku ilustrací, která dohodnutou hodnotu víceméně má. Rozdíl v odhadech 66 tisíc eur nám dává možnost jednat o snížení kupní ceny, případně se bavit o jiných možnostech prezentace prokazatelně hodnotné sbírky. Stále však trvám na tom, že městu nepřísluší pořizovat z veřejných prostředků určených pro občany města umělecké předměty. Doufám, že tímto tato kauza končí. Jistě byla pro všechny zainteresované, zejména pana Božejovského, pana Janouška, pana Vozábala a další velmi nepříjemná, a tímto došlo k očištění jejich jmen,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády.

Nakladatel chystá žalobu na Dalibora Uhlíře

Jelikož se žádný podvod nestal, žalobě za nactiutrhání bude naopak patrně čelit Dalibor Uhlíř, který o podvodu v souvislosti s Otakarem Božejovským a minulým vedením města mluvil na veřejnosti opakovaně. Otakar Božejovský pro Deník potvrdil, že má v plánu ji podat – a možná se k němu připojí i další z těch, kteří o sobě v minulém roce slyšeli, že se měli podílet na podvodu a poškodilo to jejich dobrou pověst.

Že šlo v případě prodeje sbírky o možný podvod, naznačil Dalibor Uhlíř na zastupitelstvu jen chvíli poté, co sám podal v zastoupení města žádost o financování části sbírky do Akvizičního fondu Ministerstva kultury. Fond následně žádost zamítl a městu žádné peníze neposlal, to tak musí sbírku, na kterou mohlo dát zhruba 20 milionů z celkových 26 milionů právě ministerstvo kultury, zaplatit ze svého rozpočtu.

close info Zdroj: Se svolením města Český Krumlov/Tomáš Kasal zoom_in Dalibor Uhlíř (uprostřed) na ustavujícím zasedání krumlovského zastupitelstva s kolegy z hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem - Nezávislí Janem Sommerem (vlevo) a Zdeňkem Zajíčkem.

Dalibor Uhlíř si pro zastupitele a veřejnost připravil před rokem prezentaci na téma, jestli sbírka ilustrací pro děti od Otakara Božejovského nepoškodila finanční zájmy města. Nikdo předem netušil, co mělo být obsahem bodu, protože k němu nenechal pro zastupitele připravit žádné podkladové materiály, jak mu ukládá jednací řád. Celý záznam najdete ZDE, od času 2h10 min.

To, že předem nedostali podklady a nemohli se na bod připravit, zastupitelé nesli nelibě, zejména ti, kteří pro sbírku před několika lety zvedli ruku. „Máme se na to připravit, že bude standard, že dostaneme jen nadpis nějakého bodu a dozvíme se až tady, o co jde? Máme se připravit na válku?“ podivil se například Roman Kneifl (KDU-ČSL). „Chvátal ten bod tak strašně, že jste nepozvali tehdejšího místostarostu Iva Janouška, který to v té době zaštiťoval, a jeho argumenty byly na zastupitelstvu docela slyšet? Vysvětloval, že máme výstavní majetek a např. ho můžeme s jinými galeriemi měnit? Kdyby tu byl, mohl nám to vysvětlit… Jako člověk, který tu seděl a je tu zmiňován, mohl reagovat. Za mě je to podpásovka.“

„Po procesní stránce to není v pořádku, měli bychom vzít na vědomí materiál, který nemáme k dispozici,“ ohradil se i Martin Střelec (Nezávislí a Zelení). „Mám hlasovat pro něco, co se mi tu mihlo na obrazovce. Je to přinejmenším porušení článku 4 odst. 6 jednacího řádu zastupitelstva, který říká, že materiály jsou k dispozici ve lhůtě nejméně šesti dnů před dnem jednání všem zastupitelům města. Materiály jsou veřejné, každý si je může nastudovat, my jako zastupitelé, média, veřejnost. Já se domnívám, že z procesních důvodů bychom hlasování měli odložit.“

Tehdejší kurátor sbírek krumlovských klášterů, pro které město za minulého vedení sbírku pořídilo, Ivo Janoušek, společně s ředitelem divadla Janem Vozábalem, pod které kláštery ještě loni spadaly (než obě instituce nové vedení oddělilo a na ředitele dosadilo exstarostu Prachatic Martina Malého, pozn. red.) a původním majitelem sbírky, nakladatelem Otakarem Božejovským, ve společnosti Martina Busty, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, na nařčení zareagovali a o dva týdny později svolali tiskovou konferenci.

VIDEO: Z tiskové konference, kterou svolal Ivo Janoušek, Otakar Božejovský a Jan Vozábal

Jan Vozábal, Ivo Janoušek, Otakar Božejovský a Martin Busta na tiskové konferenci. Ředitel Sladovny Adam Langer napsal, že sbírka byla městu prodána za velmi výhodných podmínek, má nedozírnou hodnotu a její zpochybňování je velmi nešťastné. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Na zasedání zastupitelstva bylo přijato usnesení, které se zásadním způsobem týká námi připraveného a realizovaného projektu. Při projednávání tohoto bodu, ke kterému jsme nebyli přizváni, ani jsme nebyli jinak informováni o jeho projednávání, byly veřejnosti sděleny zavádějící informace, vážná obvinění a dokonce vysloveno podezření z podvodu. Proto považujeme za nutné vydat k této situaci toto naše společné tiskové prohlášení,“ stálo v dokumentu (můžete si ho přečíst ZDE). https://g.denik.cz/5/ef/230914-tiskove-prohlaseni.pdf

V prohlášení reagovali na sedm konkrétních bodů, které ve své prezentaci uvedl místostarosta Dalibor Uhlíř, ať jde o příspěvek z Akvizičního fondu (dotace na koupi sbírky od Ministerstva kultury), doklady autenticity nebo údajnou neúspěšnou snahu prodat sbírku písecké Sladovně či budějovické Alšově jihočeské galerii.

Já a podvodník? To se mi ještě nestalo

„Takové sbírky, jako je tady v Krumlově, jsou tři na světě. Jedna je v Japonsku, druhá u Bostonu a třetí tady v Krumlově,“ vyjmenoval Otakar Božejovský, nakladatel a spoluzakladatel exilového Bohem Pressu, který za knihy vydané ve více jak šedesáti jazycích řadu získal mezinárodních ocenění, včetně Boloňského knižního veletrhu (jako jediné nakladatelství na světě ji Bohem Press získal desetkrát) a Zlatého Benátského lva za kulturní zásluhy. „A divím se, že Krumlov místo toho, aby toho využíval, po tom plive. Já jsem žil pětačtyřicet let na Západě a na tohle nejsem zvyklý, to se může stát jenom tady. Moje žena mě před tím varovala. Teď jde na procházku se psem v Praze a její kamarádi se jí ptají, na jak dlouho si půjdu sednout. A já se ptám, jestli mám zapotřebí se omlouvat za to, že jsem sem dal sbírku.“

Ředitel Sladovny: sbírku nám nikdo nenabízel

Místostarosta Uhlíř na loňském srpnovém zastupitelstvu také řekl, že Otakar Božejovský sbírku neúspěšně nabízel k prodeji písecké Sladovně a budějovické Alšově galerii, ti ji ale nechtěli. To je ale lež, jak přímo potvrdil ředitel Sladovny Adam Langer. Poslal do Českého Krumlova dopis, v němž píše, že sbírka ilustrací byla městu prodána za velmi výhodných podmínek, že má nedozírnou hodnotu a její zpochybňování před veřejností je velmi nešťastné. Že by sbírku těmto institucím kdy nabízel, razantně popřel i sám Otakar Božejovský.