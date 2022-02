Český Krumlov – Českokrumlovští připravují na letošní rok pro velké i malé návštěvníky města a zámku takové množství lákadel různých druhů a zaměření, že si to své najde opravdu každý.

Sezonu defacto zahájí novinka – Velikonoce v Českém Krumlově. Bude to první nebo nultý ročník a rozšíří tak již osvědčené čtyři městské slavnosti, jako jsou Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti a Advent, o pátou. „Velikonocím nebudou patřit pouze samotné svátky, ale celý týden,“ naznačil Filip Putschögl městský manažer kultury. „Přípravy se chopí Českokrumlovský rozvojový fond, Městské divadlo a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. Centrem programu se stanou kláštery. Na náměstí se vrátí trh, který bude spojením řemesel a stylovější gastronomie, jež k velikonočním svátkům patří. Akce nebude postrádat i duchovní rozměr, spolupracujeme také s Prelaturou, chceme zapojit i místa v okolí. A do budoucna plánujeme v této nové aktivitě pokračovat.“ Velikonoce zpestří bohatý program, který se zatím stále vyvíjí. „Program nabídne například prohlídky klášterů,“ přiblížil Ivo Janoušek, programový ředitel klášterů, co si pod velikonoční nabídkou představit. „Dění u Božího hrobu se Schwarzenberskou gardou, v jednání jsou hořické pašijové hry, připravujeme varhanní koncert, akce pro děti, Velikonoční slavnost, vystoupení folklórního souboru Jitřenka, v sobotu po 20. hodině se rozezní všechny zvony, až se vrátí z Říma. Program je pestrý, zaměřený na folklór, na duchovno, program pro děti. I gastronomii a velikonoční menu.“

Otevření Mincovny bude velká událost

Velkou událostí roku bude otevření zrekonstruované zámecké Mincovny, které bude úzce spjaté se zahájením Roku šlechtických slavností v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který pokračuje již od roku 2012. „V Mincovně otevřeme novou zámeckou galerii,“ potvrdil Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích. „Tím nastává nová epocha zámku, kdy výrazně rozšiřujeme výstavní prostory. Připravujeme zde výstavu, která se bude věnovat šlechtickým zábavám a slavnostem. Vernisáž se uskuteční 31. května,“ nechce zatím prozradit více. Otevřením krumlovské Mincovny odstartuje celorepublikový Rok šlechtických slavností. Na výstavě v Mincovně pracuje kurátorský tým pod vedením Duni Panenkové. Návštěvníci uvidí třeba předměty ze zámeckých divadel či operních představení, příbory a poháry pro výjimečné společenské příležitosti či lovecké zbraně a další zajímavé exponáty.

Kromě otevření výstav ve všech krumlovských galeriích a muzeích se stane další významnou událostí otevření nového Centra pro děti v českokrumlovských klášterech. Centrum představí veřejnosti část největší evropské sbírky ilustrací z dětských knih, kterou město zakoupilo od světoznámého nakladatele dětských knih a iniciátora prestižních mezinárodních výstav Otakara Božejovského.

„Tyto významné počiny krásně zapadají do letošního výročí, kdy zámek spolu s městem oslaví 30 let od zápisu do UNESCO,“ připomněl Petr Pavelec.

„Program na letošní rok se vyvíjí. Máme ho rámcově připravený až do Tří králů,“ doplnil místostarosta Českého Krumlova Martin Hák.

Galerie v Mincovně



Rekonstrukce zámecké Mincovny za zhruba 47 milionů korun je u konce. V prostorách prvního patra vzniká výstavní galerie. Původní malířská výzdoba interiérů z přelomu 19. a 20. století je obnovena. Prostory budou zdobit šablonová výmalba, kachlová kamna, dřevěné prkenné a kazetové podlahy či fládrované dveře. Součástí výstavních prostor bude i moderní technologická výbava, klimatizace a bezpečnostní závěsný systém na obrazy. Návštěvnický komfort zvýší nové toalety a odpočinková zóna. Budovu zdobí nová barevná fasáda.