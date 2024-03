Šlo přitom o projekt skupiny dobrovolníků, kteří se před několika lety o vznik zahrádky zasadili a pečlivě se o ni starali.

Nápad na vznik plochy osázené květinami v centru města se zrodil v roce 2019. Parta Hradečáků, kterým není lhostejná péče o zelené plochy ve městě, se rozhodla oživit místo pod Nežáreckou bránou. „Jsme všichni z této lokality a napadlo nás, že bychom mohli zkusit nějak pojmout prostor v místě bývalého domu Tomáše Krýzy, kde je i památeční kámen. Dříve tam stával i strom, který ale šel k zemi a celkově to nebylo hezké místo. Proto jsme ho chtěli nějak zútulnit,“ přiblížila jedna z iniciátorek Krýzovy zahrádky Michaela Zudová.

Dobrovolníci proto oslovili město a o rok později se jejich nápad stal skutečností. „Na celou akci se musel zpracovat projekt, který se dával na posouzení i na památkáře, byla kolem toho docela byrokracie. Celé jsme to vymysleli, město nám zaplatilo rostliny a my jsme pak na podzim roku 2020 záhon vysazovali. Všichni jsme tehdy měli roušky kvůli covidu a hlídali si vzájemné rozestupy, bylo to docela dramatické,“ zavzpomínala Michaela Zudová a dodala, že o záhon se skupina dobrovolníků následně starala tři roky.

„Už někdy před třemi měsíci se v souvislosti se sousední stavbou na záhoně začal hromadit různý materiál, parkovala tam auta a teď je místo úplně zničené. Nás to velmi mrzí, ale už nemáme sílu dál pokračovat a záhon obnovit. Bylo to celkově dost náročné i vzhledem k umístění té plochy,“ konstatovala Michaela Zudová, která se obává, aby celé úsilí dobrovolnické skupiny nakonec neskončilo osázením plochy poničeného záhonu trávou.