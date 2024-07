Svůj podnik otevřel místní rodák Martin Makovička přímo v centru Třeboně. Vratislavský dům na Masarykově náměstí je místem, kde v patnácti letech poprvé vařil na brigádě. Objekt v průběhu let vystřídal řadu provozovatelů, fungovala tu pizzerie nebo bar. „Restauraci jsme otevřeli devátého května. Předtím celý březen a duben jsme stavěli a dalo by se říci, že od podlahy ke stropu jsme vlastně vybudovali kompletně novou restauraci. Úplně jsme změnili podlahu, nábytek, bar i světla. Kuchyně jsem postavil tak, aby byly funkční, předělal jsem je dispozičně,“ vylíčil šéfkuchař, který restauraci provozuje společně s bratrem Davidem Makovičkou a dlouholetým kamarádem Tomášem Albertem. Trojce se podle jeho slov skvěle doplňuje a spolupráci si nemůže vynachválit.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Nově otevřená restaurace Vratislavův dům na Masarykově náměstí v Třeboni.

Jídelníček restaurace uvnitř Vratislavského domu láká na kvalitní suroviny od lokálních dodavatelů. „Jedu hodně přírodu a sezónnost a z logiky věci když se kouknete kolem, tak je tu spousta travnatých pastvin, polí, takže dobytek tu má ideální podmínky. V okolí se dá sehnat naprosto senzační hovězí maso. Takže se to ukázalo tak, že budeme spíš pracovat s tím hovězím dobytkem. Zaměřujeme se hlavně na stařená masa. Máme své lokální dodavatele, farmáře a pěstitele, od kterých bereme i zeleninu, vejce, mléko, ryby a další,“ vyjmenoval spolumajitel restaurace, který je se všemi dodavateli v úzkém kontaktu a jezdí za nimi osobně.

Nabídka jídel nově otevřené třeboňské restaurace odráží životní filosofii jeho provozovatelů. Podle Martina Makovičky bychom neměli brát jídlo jen jako palivo, ale i určitý požitek. „Lidé mi často říkají, že třeba v Itálii nebo Španělsku, kde byli na dovolené, místní umí žít. Pak ale přijedou zpátky sem a začnou si upírat. A právě tohle bychom rádi vymazali a chceme, aby si lidé uměli svůj život stejně užívat i tady u nás,“ vyjádřil přání Martin Makovička, který sbíral zkušenosti mimo jiné i v Kanadě nebo Irsku. „My Češi se snažíme být vždycky hrozně světoví a přitom, ale nejsme sví. Světoví ale budeme až tehdy, když začneme být sví,“ poznamenal šéfkuchař. Chce, aby jeho třeboňský podnik nebyl pouze sezónní záležitostí.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Nový podnik v Třeboni se specializuje na požitek z jídla.

Přestože ceny v restauraci Vratislavský dům jsou o něco vyšší, než v běžné restauraci, její provozovatelé věří, že zákazníci si za kvalitu rádi připlatí. „Myslím si, že je mnohem lepší si zajít jednou nebo dvakrát za týden do lepšího podniku. Za mě to není nic, co by člověka zruinovalo, než prostě chodit na jídlo někam, kde kde vás to vlastně ani nebaví, ani nevíte, proč tam sedíte, ale jdete jen za tou cenou. To si myslím, že vůbec nedává smysl,“ připomněl Martin Makovička, jehož nová restaurace v Třeboni sbírá od svého otevření pozitivní ohlasy.

V interiérech Vratislavského domu ale do budoucna nebude fungovat jen restaurace. Na jaře příštího roku by provozovatelé objektu rádi otevřeli apartmány. Ve sklepních prostorách domu by měl vzniknout pivní i vinný bar a prostor pro firemní večírky.