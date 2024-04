Týden od 29. dubna bude na Jindřichohradecku bohatý na zajímavé akce. Pojďte se podívat na náš přehled a vybrat si, kam vyrazíte.

V pondělí 29. dubna se v dačické Knihovně Matěje Mikšíčka budou soustředit na ty nejmenší děti a budoucí čtenáře. Od 9 hodin ráno zde mají připravené Motýlkohraní aneb o hmyzu jinak, setkání v rámci projektu Bookstart.

Ten samý den od 12 do 16 hodin zve dětské oddělení dačické knihovny malé i velké čarodějnice, kouzelníky, víly a mágy do Čarodějnické akademie. Vyzkoušíte dovednosti v předmětech akademie, těšit se můžete na bylinky, kouzla a čáry, tvoření a šifry.

V Třeboni můžete v pondělí od 16 hodin navštívit přednášku Denisy Novákové, vedoucí sestry LSPP, na téma První pomoc u dětí a nejen u nich.

Úterý 30. dubna bude na mnoha místech patřit pálení čarodějnic. Kam se můžete vydat k ohni?

V Deštné se začíná v 16 hodin, v Lomnici nad Lužnicí na Farské louce taktéž. Jindřichův Hradec bude pálit čarodějnici od 17:30 hodin v parku pod gymnáziem. Dačická čarodějnice vzplane u rybníka Vražda v 19 hodin, ve stejném čase k tomu dojde i v Peči (na plácku mezi prostředním a dolním rybníkem) a také v Lodhéřově, kde akci doplní lampionový průvod. I ve Slavonicích, na Strážním vrchu, se bude pálit od 19 hodin.

Velké čarodějnice spojené se stavěním májky chystají také v Třeboni. Máj se bude vztyčovat na Masarykově náměstí od 15 hodin, rej čarodějnic vypukne bývalé Pěšárně od 17 hodin.

Zdroj: archiv pořadatelůSváteční středa 1. května přinese zahájení výstavky věnované 200. výročí narození významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany v Muzeu Jindřichohradecka. Výstava akcentuje především pobyt malého Bedříška v Jindřichově Hradci (1831‒1835), představí návštěvníkům nejen jeho osobnost, ale též místa, která jej v našem městě výrazně ovlivnila. Navštívit ji můžete v konferenčním sále v areálu kláštera minoritů.

Koncert pomůže s obnovou kostela

Chrámový sbor Adama Michny Jindřichův Hradec s orchestrem vystoupí ve středu od 16 hodin v Třeboni, konkrétně ve společenském sále Lázní Aurora. Benefiční koncert si dává za cíl podpořit opravu vyhořelého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně.

Zdroj: archiv pořadatelůZ Třeboně až na Pacifickou hřebenkovku se můžete vydat ve čtvrtek 2. května od 18 hodin v Domě Štěpánka Netolického. Pořadatelé zvou: Pojďte se projít společně s cestovatelkou Evou Grulichovou z mexických hranic 4268 km dlouhou trasou pěšky až ke kanadským hranicím. Dozvíte se, jaké to bylo strávit necelý půl rok života v divoké severoamerické krajině se svým domovem na zádech.

V sobotu 4. května můžete zavítat do Studené na tradiční Otevírání šoupátek. Jedná se o pohodové setkání majitelů všech motorek bez rozdílů. Ve 14 hodin je sraz na náměstí sv. Jana Nepomuckého, v 15 hodin vystoupí kapela Zaživa.

Na milovníky dobrého jídla čeká v sobotu v Třeboni oblíbený jarní Street Food Festival. Ten začíná od 10 hodin na Masarykově náměstí a trvá až do 19 hodin.

Společný benefiční koncert připravili na sobotu Radůza a František Zeman v Lomnici nad Lužnicí. Koncert začne v 17:30 hodin, vstup do areálu je možný už od 16 hodin. Doprovodný program je zajištěný. Vstupenka stojí 400 korun v hotovosti na místě, děti do 10 let mají vstup zdarma. V předprodeji si ji za 380 korun pořídíte v IKS Lomnice nad Lužnicí a v Charitě Třeboň.

Za hudbou od 18 hodin můžete vyrazit v sobotu také na zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem, a to od 18 hodin. Čeká vás zde vystoupení E.CONVERSO, nevšední energické hudby na pomezí jazzu a rocku.

Dechovky a procházka na Homolku

V neděli 5. května se můžete naladit na vlnu dechovky. Pořad Májová dechovka je připravený od 17 hodin v Dačicích v kulturním domě Beseda. K tanci a poslechu zahraje Dechová hudba Horané z Rokytnice nad Rokytnou.

Dům přírody Třeboňska zve na nedělní vycházku do oblasti přírodního parku Homolka-Vojířov s místním znalcem Vladimírem Bednářem. Sraz účastníků je v 9.00 hod před hotelem Peršlák v katastru obce Nový Vojířov. Exkurze povede lesními cestami do přírodní rezervace Fabián se stejnojmenným vrcholem a zpět k Peršláku. Celý okruh měří cca 13 km, je třeba mít vhodnou terénní obuv a svačinu (na trase není možnost občerstvení). Bližší info poskytne V. Bednář na tel. 721 042 567.