Veteráni, veletrh práce, cestovatelské přednášky, výstavy sportovních fotografií i hudba a pohádky pro děti. Kulturní a společenská nabídka Jindřichohradecka je ve druhém dubnovém týdnu vážně bohatá - vyberete si i vy?

Takhle v roce 2023 projížděly veteránské skvosty při Spring Classic Dačicemi. | Video: Jana Urbanová

Pozvánky na druhý dubnový týden na Jindřichohradecku.Zdroj: archiv pořadatelůNa pondělí 8. dubna připadá Mezinárodní buddhistický den. V Galerii buddhistického umění ve vodárenské věži v Třeboni si k němu přichystali poutavý program. V 15 hodin začne přednáška kurátorky sbírek Heleny Heroldové na téma Buddhovo učení o životě, v 15:30 účastníky čeká komentovaná prohlídka vodárenské věže a galerie buddhistického umění s Anudar Klečkovou a v 16 hodin pak koncert na tibetské mísy v podání Jana Flégla. Vstupné je padesát korun.

A v lázeňské Třeboni ještě zůstaneme. Od pondělních 13:30 se můžete vypravit na komentovanou prohlídku Divadla J. K. Tyla. Prohlédnete si při ní historické i moderní prostory divadla, jeviště i zákulisí. Vstupenky a více informací získáte v informačním centru na Masarykově náměstí.

Do jindřichohradecké historie zavítejte při přednášce Řád německých rytířů a komenda v Jindřichově Hradci. Tu pořádá Spolek přátel starého Jindřichova Hradce v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) od 18 hodin. Přednáší profesor Libor Jan (Masarykova univerzita Brno).

Zdeněk Izer i přednášky o cestách

V úterý 9. dubna navštíví jindřichohradecký KD Střelnice bavič Zdeněk Izer. Od 19 hodin vystoupí v sále s pořadem nazvaným Vyndavací zas tam dací. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů. Vystoupení bude opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.

Spolek přátel Třeboně pořádá v úterý od 17 hodin v městské knihovně v Třeboni přednášku Marie Massarové o ostrově Mauricius.

Máte pozvánku na vaši akci? Nebo nám chcete zaslat fotky z akce, kterou jste pořádali nebo navštívili? Můžete k tomu využít náš formulář na stránce Čtenář reportér. Vaše pozvánky i fotografie a texty rádi uveřejníme.

Pozvánky na druhý dubnový týden na Jindřichohradecku.Zdroj: archiv pořadatelůHned dvě akce má na středu 10. dubna připravené městská knihovna v Jindřichově Hradci. První z nich je pro děti a uskuteční se na pobočce Vajgar - jedná se o sraz příznivců karet Pokémon (od 15:00). Pro ty starší čtenáře je v hlavní budově knihovny od 16:30 přichystáno autorské čtení Jitky Ludvíkové, spisovatelky detektivní a humoristické beletrie, která pochází z Jindřichova Hradce. Autorka představí svou knihu Srdce z ledu, detektivní román, jehož děj se odehrává přímo ve městě nad Vajgarem.

Tajemná vražda ženy v Jindřichově Hradci. Případ šetří dvojice Kašmír a Lišková

Pokud vám je blízké téma cestování a zejména Šumava, rozhodně navštivte Komunitní centrum ve Studené. Ve středu od 17 hodin zde bude přednášet Ladislav Jandáček. Slibuje vyprávění o Lipně jinak, o šumavském obrovi, o příběhu hauswaldské Madony a další příběhy.

Také v městské knihovně v Lomnici nad Lužnicí si připravili cestovatelskou přednášku. Tato se uskuteční od 18 hodin a je nazvaná Indie - póly života. Přednáška je doplněním výstavy fotografií J. K. Šmída, která je ke zhlédnutí v lomnickém kostele sv. Václava.

Ve čtvrtek 11. dubna se v Jindřichově Hradci, konkrétně na Fakultě managementu VŠE v Praze, uskuteční Veletrh práce. Už osmým rokem připravuje Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů a Úřadem práce jarní Veletrh práce, jehož cílem je navzájem propojit jihočeské firmy s potenciálními uchazeči o zaměstnání. Zájemci budou moci navštívit stánky jindřichohradeckých a dačických firem. Veletrh je určený pro každého, kdo právě hledá nové zaměstnání, brigádu či praxi – lidé z úřadu práce, široká veřejnost, ale i žáci a studenti posledních ročníků škol. Součástí veletrhu je Kariérní den FM VŠE – semináře a workshopy k rozvoji vaší kariéry.

Zdroj: Youtube

Od čtvrtečních 17 hodin se v Muzeu fotografií a moderních obrazových médií v J. Hradci odehraje zahájení dvojice výstav zaměřených na sport. První nese název Barbora Reichová – Nezlomní: Olympionici. Barbora Reichová pracuje pro Český olympijský výbor. Zúčastnila se šesti olympijských her. Její snímky zachycují nejen samotný sportovní výkon, ale i atmosféru přípravy, náhled do zákulisí a soukromí sportovců. Druhá výstava, Karel Novák – malíř sportu, uspořádaná ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a Českou olympijskou akademií, představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších českých sportovních fotografů. Karel Novák se proslavil především snímky československých olympioniků z 50. a 60. let minulého století.

Pátek 12. dubna je ideální příležitostí na to, abyste s dětmi vyrazili do třeboňského divadla J. K. Tyla. Zhlédnete tam od 15:30 muzikálovou pohádku Honza málem králem na motivy filmové předlohy režiséra Bořivoje Zemana a scénáře Oldřicha Kautského vhodnou pro děti od 3 do 12 let.

Ani plesová sezona ještě není u konce. V pátek se od 19.30 v hradecké Střelnici koná Duhový bál - jubilejní 20. benefiční ples organizace Otevřená OKNA. Vstupenky můžete zakoupit Prodejní galerii Okénko v OMC Sv. Floriana či objednat na tel. čísle 774 473 887. Více o plesu si můžete přečíst kliknutím zde.

Hradcem v sobotu prosviští veteráni

Jindřichův Hradec bude v sobotu 13. dubna dějištěm motoristické akce Spring Classic 2024. Soutěž (zhruba 230 km) startuje na náměstí Míru v 10 hodin. Cíl je tamtéž v 16 hodin, vyhlášení vítězů se koná v 19 hodin.

Veteránské skvosty projely Dačicemi. Soutěžní podívaná přilákala desítky lidí

Pozvánky na druhý dubnový týden na Jindřichohradecku.Zdroj: archiv pořadatelů

Milovníci hudby by si měli do diářů poznamenat, že v sobotu se v sále kina v Suchdole nad Lužnicí od 17 hodin odehraje koncert Jihočeského violoncellového orchestru. Vystoupí při něm žáci, aboslventi i vyučující z mnoha jihočeských ZUŠ pod vedením Ilony Průšové.

Jestli vás láká zcela jiný druh zábavy, zavítejte do Dačic do KD Beseda. Od sobotních 19 hodin to zde rozbalí travesti skupina Divoké kočky z Ostravy. Při svých celovečerních představeních vytváří její tři členové nezapomenutelnou atmosféru plnou legračních scének, skečů, situačního humoru a smíchu.

Na neděli 14. dubna si v jindřichohradecké Střelnici přichystali pohádku pro děti. Tentokrát jí bude známá Šípková Růženka v podání divadla Kejkle, začíná od 16 hodin.