Týden od 15. dubna bude na Jindřichohradecku bohatý na zajímavé akce. Nechybí divadla, spousta muziky, přednášky, trhy nebo třeba den památek. Pojďte se podívat na náš přehled a vybrat si, kam vyrazíte.

Iva Pazderková ve vystoupení Dnes večer ovuluji. | Video: Divadlo Metro

V pondělí 15. dubna dorazí na jindřichohradeckou Střelnici bavička Iva Pazderková s pořadem nazvaným Dnes večer ovuluji. Začíná v 19 hodin. Jedná se o příběh ženy, která chtěla dítě, je líčení chvílemi neuvěřitelně komických situací i záchvatů zoufalství a beznaděje mladé ženy. Vstupenky na představení pořídíte zde.

All inclusive Bibione.Zdroj: archiv pořadatelůTřeboňské divadlo J. K. Tyla ožije od pondělních 19 hodin travesti show All inclusive Bibione v podání známých Techtle Mechtle. Co všechno se může stát, když se typicky česká rodina na úsporném režimu vypraví na cestu do Bibione, aby poprvé v živote viděla moře? Mají si vůbec manželé po 36 letech soužití na společné dovolené ještě co povědět? Více se dozvíte kliknutím zde.

Milovníci hospodských kvízů mohou v úterý 16. dubna od 19 hodin zavítat do Bowlingu 22 v Jindřichově Hradci. Jako každé úterý je tu připravená týmová vědomostní soutěž PubQuiz.

Pokud se zajímáte o genealogii, je přímo pro vás přednáška Archivní prameny genealogie z cyklu Věda pro veřejnost, kterou ve středu 17. dubna od 17 hodin pořádá na Gymnáziu Třeboň Mikrobiologický ústav AV ČR. Přednášet bude Aleš František Plávek.

Autorské čtení Simony Bohaté.Zdroj: archiv pořadatelůMilé setkání se spisovatelkou Simonou Bohatou si na středu od 18 hodin připravili v knihovně v Roseči. Na programu je také autorské čtení.

Čtvrtek 18. dubna nabízí například přednášku Jindřicha Špinara nazvanou Hraniční kameny jihočeské státní hranice. Odehraje se od 17 hodin v centrálním pracovišti hradecké městské knihovny. Dozvíte se při ní fascinující příběhy hraničních kamenů, které označují úsek státní hranice v naší části země.

V KD Střelnice od čtvrtečních 19 hodin vystoupí hypnotizér Jakub Kroulík. Pořadatelé uvádí, že je prvotřídním expertem na hypnózu a jako nejlepší hypnotizér v oboru je zván coby konzultant k projektům zkoumajícím hranici mezi vědou a magií. Přijďte se proto uvolnit a prožít si něco velice výjimečného. Vstupenky zakoupíte zde.

Fanoušci muziky zase mohou od tradičních 19:37 zavítat do DADA clubu v Kostelní ulici. Tentokrát sem dorazí Roman Dragoun, český hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel, který hraje ve skupinách Progres 2, Futurum, Stromboli a T4.

Divadla v Hradci, Třeboni a Horní Pěně

Pátek 19. dubna přinese divadlo na hradecké Střelnici. Hra Dámská čtyřhra začíná v 19 hodin. Pořadatelé o hře tvrdí: Dámská jízda mezi osmnácti golfovými jamkami, která má rozhodně něco do sebe. Do ženských duší je to pohled poměrně výmluvný, nabízející současně též prostor k rekapitulaci žebříčku životních hodnot, především pak významu skutečného přátelství.

Slavičí dům.Zdroj: archiv pořadatelůDivadlo se v pátek bude hrát také v Třeboni. Od 19.30 hodin je v divadle J. K. Tyla přichystána obnovená premiéra komedie Eriky Suchanové nazvaná Slavičí dům v podání Divadelního spolku Kajetán. Pořadatelé uvádí, že hra napsaná pro Kajetána není analýzou ornitologického významu, nýbrž laskavým pohledem do úsměvného prostředí exkluzivního sanatoria pro pacienty, resp. klienty, žijící ve vlastním, svérázném světě představ, iluzí a dětinských radostí.

A do třetice - na divadlo si můžete vyrazit také do kulturního domu v Horní Pěně. V pátek od 19 hodin a v sobotu od 18 hodin tu Divadelní spolek Jirásek sehraje pohádkové představení Strach má velké oči. Bližší informace najdete třeba ve facebookové události tady.

Třeboň otevře památky a chystá trhy

Modří Šmoulové budou bavit děti na Střelnici v sobotu 20. dubna. Muzikál, který na svém turné po republice zavítá i do Jindřichova Hradce, začíná už v 10 hodin dopoledne. Trvá přibližně 60 minut a představení je vhodné pro děti od dvou let. Po jeho skončení se děti mohou vyfotit se šmoulími maskoty. Vstupenky na šmoulí muzikál pořídíte tady.

V sobotu se od 10 do 17 hodin konají Jarní řemeslné trhy ve Spolkovém domě ve Slavonicích. Po celou dobu akce bude otevřena i místní kavárna.

Město Třeboň se v sobotu zapojí do celorepublikové akce Brány památek dokořán. Program zapojených památek si prohlédněte níže. Od 9 do 17 hodin také na třeboňském Masarykově náměstí navštivte Jarní trh s koštem vín.

Živá rocková muzika vás čeká v sobotu od 20 hodin v Dačicích v Klubu Béčko, a to v podání kapely Popřechodu. Vstup je zdarma, s kapelou se můžete víte seznámit tady.

V neděli 21. dubna od 19 hodin se v dačickém KD Beseda chystá vystoupení Jindřichohradeckého Big Bandu & Ilony Csákové. Jindřichohradecký Big Band hraje v plném bigbandovém obsazení. Členové orchestru jsou amatérští i profesionální muzikanti převážně z Jindřichova Hradce a okolí. Více o akci se dozvíte zde.

Muzika v neděli rozproudí i třeboňské divadlo J. K. Tyla. Od 19 hodin můžete navštívit vystoupení kapely Honza Nedvěd ml. Band. Zazpívat si na koncertu můžete nejen staré hity od skupiny Příbuzní, Spirituál Kvintet, či Brontosaurů, ale uslyšíte i spoustu nových autorských hitů.