V týdnu od 22. dubna nebude ve městech a obcích na Jindřichohradecku nuda. Chystají se koncerty, divadla, zajímavé besedy nebo oblíbený turistický výšlap Kanadský tulák. Pojďte se podívat na kulturní a společenskou nabídku, určitě si vyberete.

Třetí výšlap Kanadský tulák zavede turisty na procházku z Kaprounu do Nové Bystřice. | Video: Deník/Adam Hudec

Zdroj: archiv pořadatelůNa pondělí 22. dubna se v jindřichohradecké Střelnici od 19 hodin chystá pořad Petr Fejk - Jak se dělá zoo. Bývalý dlouholetý ředitel Zoo Praha připravil dvouhodinovou talk show plnou výjimečných příběhů o zkušenostech se zajímavými zvířaty i lidmi. Doplní ji autorské čtení, projekce fotografií a zakončí autogramiáda s prodejem knih.

Od pondělních 13:30 se můžete vypravit na komentovanou prohlídku Divadla J. K. Tyla v Třeboni. Prohlédnete si při ní historické i moderní prostory divadla, jeviště i zákulisí. Vstupenky a více informací získáte v informačním centru na Masarykově náměstí.

Pokud vás zajímá, jak přežít pubertu vašeho dítěte, zavítejte v úterý 23. dubna od 17 hodin do městské knihovny v Jindřichově Hradci. Přednášet zde na tohle téma bude Zdeňka Masopustová, která má 20 let praxe s dětmi i dospělými v oblasti vzdělávání, výchovy a vztahů.

Za hudbou se můžete vypravit v úterý v 19:30 do společenského sálu lázní Aurora v Třeboni. Od 19:30 se zde uskuteční koncert Třeboňského lázeňského symfonického orchestru.

Věděli jste, že když přejížděl zpěvák Johnny Cash z Prahy na další koncert do Vídně, zastavil se i v Jindřichově Hradci v restauraci Střelnice? A právě tam se ve středu 24. dubna od 19 hodin uskuteční akce Cashův Hradec coby připomínka 46. výročí této unikátní návštěvy. Cashovy písničky si připomenete s kapelou Johnny Cash Quintet. O den dříve, v úterý 23. dubna, akci doplní promítání životopisného filmu Walk the Line v kině Střelnice od 19 hodin.

Benefiční koncert na podporu Ekocentra Vydra v Třeboni, dříve Záchranné stanice pro volně žijící živočichy, je v plánu na středečních 19:00 v divadle J. K. Tyla v Třeboni. Frontman legendární rockové kapely Keks Štěpán Kojan v exkluzivním spojení s kapelou Bárka zahraje jak písně ze své poslední desky, tak i své největší hity. Součástí koncertu bude prodejní výstava fotografií přírody třeboňského fotografa Kryštofa Bartušky.

Zdroj: archiv pořadatelůNa čtvrtek 25. dubna ve Slavonicích plánují videozpověď prvního českého slavonického starosty - druhé setkání s bývalým starostou Milanem Součkem. Beseda ve školícím středisku Stavební huti Slavonice se zaměří na roky 1990 - 1992, kdy došlo k otevření hraničního přechodu Slavonice - Fratres. Dostane se ale i na množství dalších témat.

Pokud se zajímáte o fotografii, rozhodně nevynechejte zajímavou besedu, kterou si připravil Dům Štěpánka Netolického v Třeboni. Besedovat se od čtvrtečních 18 hodin bude s fotografem Janem Kypetem Šmídem. Ten se s návštěvníky podělí o své fascinující zážitky a dojmy z cesty po Severní Indii.

Tématu cestování se ve čtvrtek budou věnovat i v Kardašově Řečici. Od 19 hodin se v radničním sále odehraje přednáška Denisy a Oldřicha Veselých na téma Namibie. Jedná se o promítání fotografií s povídáním o cestě úžasnou zemí na jihu Afriky.

V pátek 26. dubna od 17 hodin se ve studovně na Staré radnici v Lomnici nad Lužnicí vypraví k moři. Na přednášce nazvané Kanárské ostrovy a jejich odvrácená tvář bude vyprávět česká hudebnice Monika Srncová, která na ostrovech žije dvacet let. Kanáry představí z pohledu tamních obyvatel a představí také zajímavé domorodé hudební nástroje.

Zdroj: archiv pořadatelůPremiéru nové hry, komedie Světáci, si na pátek připravili ochotničtí herci z DS J. K. Tyl Kardašova Řečice. V kulturním domě vypukne od 19 hodin. Pokud byste náhodou pátek nestíhali, první repríza je připravená hned na sobotu 27. dubna a druhá potom na 3. května.

V pátek od 14 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin můžete zavítat na charitativní bazárek v Nové Bystřici. Konat se bude v prostorách kulturního domu Koruna.

Jako stvořená pro výšlap do nádherné přírody České Kanady bude sobota 27. dubna. Odehraje se totiž v pořadí už třetí Kanadský tulák – pochod Českou Kanadou. Jeho účastníci se vydají na 16 km dlouhou procházku z Kaprounu do Nové Bystřice. Svoz pro zájemce zajistí autobusy z jindřichohradeckého nádraží, na trase pochodu i v jeho cíli bude možnost zakoupit si občerstvení. V cíli se pak bude losovat o zajímavé ceny, z nichž ta nejlepší už tradičně je vyhlídkový let nad Českou Kanadou. Veškeré informace o registraci i pochodu naleznete na www.stezkack.cz.

Na fanoušky divadla čeká v neděli 28. dubna představení Umění vraždy. Odehraje se od 19:30 hodin v třeboňském divadle J. K. Tyla. Komediální thriller zodpoví divákům nejen tyto otázky: Čím vším je ovlivněn úspěch? Jak se vyrovnat s odmítnutím? A co jsme ochotni obětovat pro vlastní slávu?