Nevíte, kam vyrazit za zábavou? Pak si projděte následující přehled akcí, které se budou konat na Jindřichohradecku v prvním prázdninovém týdnu, tedy od 1. do 7. července. Z pestré letní nabídky si zaručeně vybere každý. A že je vážně na co se těšit.

K létu rozhodně patří venkovní promítání filmů. Na zahradě ZŠ ve Studené v těchto dnech působí Kinematograf bratří Čadíků a promítat bude také v pondělí 1. července. Na programu je komedie Lítá v tom s Kryštofem Hádkem, Kristínou Svarinskou a Taťjanou Medveckou. Promítat se bude i v úterý 2. července, a to film Nikdy neříkej nikdy. Areál zahrady ZŠ je otevřený od 20:30, filmy se spouštějí po setmění. Vstupné je dobrovolné.

Divadlo 105 na náměstí v Třeboni nabídne v pondělí od 20 hodin hodin soutěž Slam poetry. Vystoupí mistři slova Šimon Felenda, VEČERKA, Tukan a VAŠEK Z AŠE. Více informací kliknutím zde.

Po celý týden pokračuje hudební festival Okolo Třeboně. V pondělí můžete navštívit scénu na louce u Zlaté stoky. Během tohoto týdne vystoupí (zdaleka nejen) Mrakoplaš a Jarret, Babouci, Spolektiv nebo Pavel Šporcl. Kompletní program včetně možnosti nákupu vstupenek naleznete kliknutím sem.

close info Zdroj: archiv pořadatelů zoom_in Slavné filmové melodie. Za hudbou, kterou určitě znáte, si můžete v úterý 2. července vyrazit do Starého Města pod Landštejnem na zámek Dobrohoř. V rámci hudebního léta je tu od 18 hodin na programu koncert Slavné filmové melodie v podání Jany Veberové-Štěrbové (zpět), Borise Buňky (klarinet) a Aleny Kolaříkové (klavírní doprovod). Více naleznete na www.zamekdobrohor.cz.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích se od úterních 19 hodin uskuteční varhanový koncert, při kterém vystoupí Waclav Golonka z Polska. To v rámci festivalu Vivat Varhany, který pokračuje i ve středu, čtvrtek a pátek. Podrobnosti o místech a časech dalších koncertů naleznete kliknutím tady.

V úterý od 20 hodin se na zámku v Třeboni bude hrát divadlo. Představení Mravnost nade vše, inspirované stejnojmennou filmovou perličkou z roku 1937, uvede v prostorách zámku Třeboň spolek Ty-já-tr. Hrát se bude také o den později, ve středu. Info a vstupenky seženete tady.

Startuje nabitá Dačická kostka

Ve středu 3. července začíná 27. ročník tradičního letního festivalu Dačická kostka. Zahájí jej divadelní představení Boeing Boeing aneb Tři letušky v Paříži od divadla Adverte. Hrát se bude od 20 hodin na nádvoří dačického zámku. Kompletní program Dačické kostky, která potrvá až do 14. července, si můžete prohlédnout kliknutím zde.

Hudbou ve středu večer ožije také jindřichohradecká plovárna u rybníka Vajgar. Od 20 hodin tam můžete zažít koncert „netradičního strunného kvarteta“ Harp Rock Můra. Hrát se bude filmová, rocková i současná hudba.

Přejete si sdílet pozvánku na vaši událost? Nebo nám chcete zaslat fotky z akce, kterou jste pořádali nebo navštívili? Můžete k tomu využít náš formulář na stránce Čtenář reportér. Vaše pozvánky i fotografie a texty rádi uveřejníme.

Čtvrtek 4. července přinese pokračování festivalu Dačická kostka, a to konkrétně koncert Kamila Střihavky a Leaders acoustic band. Hrát se bude opět na nádvoří zámku, a to od osmi hodin večer.

Ve čtvrtek si také v rámci festivalu Trojmezí 2024 můžete ve Slavonicích užít divadelní představení Dcery Marky Země od divadla ToTem, a to v 10 hodin dopoledne na dvorku Spolkového domu. Na 14. hodinu je připravena netradiční prohlídka města s názvem Slavonice zase jinak. Do ulic vás zavede paní Mirka Nevrklová, sraz je u kašny na dolním náměstí. A v 16 hodin se uskuteční folkový koncert Novorkovi na dvorku městského muzea.

Pokud byste měli hudby málo, vyrazit si můžete také na Červenou Lhotu. Tam od 20 hodin zahraje kapela Bonsai č. 3.

Sváteční pátek 5. července nabízí široký výběr akcí, za kterými si vyrazit. Například nastává čas na oblíbené noční komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, které pořádá Muzeum Jindřichohradecka. Od 20 hodin vás s tajemstvím kostela seznámí historička Lenka Dvořáková. Zavede vás i do běžně nepřístupných prostor, například na kostelní půdu.

close info Zdroj: archiv pořadatelů zoom_in Jedenácté přikázání Na třetím nádvoří jindřichohradeckého hradu a zámku se bude hrát tradiční činohra. Tentokrát místní ochotníci z DS Jablonský, které doplní Andrea Černá či Miloslav Krejsa, sehrají komedii Jedenácté přikázání autora Františka F. Šamberka. Hrát se bude v pátek i v sobotu od 21:30 a vstupenky pořídíte na Střelnici (i online).

Druhý ročník sportovně-benefiční akce Cyklojízda pro hospic se v Třeboni uskuteční od 5. do 7. července. Startuje se mezi 9. a 12. hodinou na Masarykově náměstí v Třeboni. Všechny informace hledejte na webových stránkách Hospicu sv. Kleofáše.

Pokračují také festivaly, na které jsme upozornili už v předchozích dnech. V rámci Dačické kostky můžete od 20 hodin zažít koncert Hanka… je naprosto nezbytné s Boom Bandem Jiřího Dvořáka.

Festival Trojmezí 2024 nabídne divadlo Cirkusárium (10 hodin, dvorek Spolkového domu Slavonice) a výlet do Fratres (14 hodin - po zrušené železnici do Muzea Humana). Páteční program je připravený i na festivalu Vivat Varhany zmíněném výše.

V pátek také startuje pouť ve Studené. Hasiči Studená a SK Mlýnská připravili pouťovou zábavu se skvělou hudbou, výtečným občerstvením a posezením v hasičárně. Otevřeno bude následovně: pátek od 18 do 1, sobota od 17 do 3 a neděle od 10 do 18 hodin. V pátek od 20 hodin zahraje duo M&H music a v sobotu od 10 hodin kapela STONOŽKA.

Divadla v Suchdole i pivo v Třeboni

close info Zdroj: Suchdolské divadelní léto 2024. zoom_in Pozvánky na akce v týdnu od 1. do 7. července. Aby festivalů nebylo málo, v sobotu 6. července začíná v Suchdole nad Lužnicí Suchdolské divadelní léto 2024. Hrát se bude vždy v kině (kulturním centru) nebo pod stanem na farní zahradě. Prvním představením festivalu bude sobotní hra Ich Adolf, dojemná psychologická sonda Divadla (bez záruky) Praha od 19 hodin.

Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí zve na Benátskou noc s ohňostrojem a kapelou Second Service Band do areálu loděnice od sobotních 20 hodin.

Třeboň v sobotu od 10 hodin zve na Třeboňský festival piva. Na Masarykově náměstí se bude konat degustační přehlídka zlatavého moku, představení pivovarů a regionálních výrobců, nebude chybět hudební doprovod a soutěže o ceny.

Kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci bude v sobotu od 18 hodin hostit koncert Pobaltské zrcadlení v rámci 19. ročníku Jihočeského komorního festivalu. Představí se estonská flétnistka Oksana Sinkova spolu s harfistkou Dominikou Svozilovou Ťukovou a violistkou Kristinou Fialovou. Posluchačům představí díla F. A. Hoffmeistera, C. Saint-Saense, A. Pärta a C. Debussyho.

I v sobotu bude hrát Jindřichohradecká činohra (info výše). Dačická kostka od 20 hodin nabídne koncert Kateřiny Marie Tiché a Bandjeez. Ve Slavonicích při festivalu Trojmezí pak v sobotu můžete navštívit divadlo Tři zlaté vlasy… (10 hodin, dvorek Spolkového domu) a prohlídku Historické krovy kostela Božího Těla (od 14 hodin).

Zámek Dobrohoř na sobotu od 18 hodin nachystal koncert tria Jungle Debris - tradiční a moderní free-jazz. Hrát budou Martin Debřička – saxofony, Luan Goncalves – kontrabas, kytara, Jakub Švejnar – percuse.

V neděli 7. července je na programu Dačické kostky divadlo pro děti Maxipes Fík (10 hodin) a koncert Muzikály naruby (Ryšavý, Vágner, Kopečný od 20 hodin).

Divadelní pohádku přichystali také ve Slavonicích, a to Včelí medvídci zpívají od 15 hodin na zahradě infocentra.

V rámci Suchdolského divadelního léta můžete v neděli vyrazit na představení Popelka: Bylo nebylo? v podání Divadelního spolku Vojan Libice nad Cidlinou od 15 hodin a následně na hru A do pyžam! od stejných herců od 19 hodin.