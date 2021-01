Rada města schválila podání žádostí o dotace pro Kulturní dům Střelnice do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu kultury.

Jak uvedla mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková, první dotaci žádá Střelnice na akci Jindřichohradecká činohra. Náklady na plánovanou akci jsou 200 000 korun. Na podporu akce, která by měla proběhnout od 2. do 3. července letošního roku na třetím nádvoří jindřichohradeckého zámku, by mohlo město z dotace získat až 140 000 korun.

Druhou kulturní akcí, na kterou Střelnice žádá dotaci, je dle slov mluvčí města Opera na zámku. Náklady na pořádání akce jsou 300 000 korun a požadovaná výše dotace činí 100 000 korun. "I tato akce se tradičně odehraje na třetím nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Letos budou ale poprvé místo jedné, hned dvě opery," sdělila mluvčí.

Na pátek 20. srpna je naplánovaná opera Jakobín a o dva dny později v neděli 22. srpna opera Prodaná nevěsta. Poslední akcí, na kterou město žádá dotaci, jsou XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, které se uskuteční od 17. do 19. září. Předpokládané náklady na akci jsou 120 000 korun, požadovaná výše dotace je 84 000 korun.