Podle informací starosty Kunžaku Vladimíra Šamala se celkové náklady odhadují na 28 milionů korun. Z tohoto důvodu si podala obec žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Pokud ji získá, chtěla by letos proinvestovat 18 milionů.



„Stávající čistička dosluhuje. Situaci bude nutné řešit i v případě, že nám dotace nevyjde,“ konstatoval starosta. Během dvou let by Kunžačtí chtěli mít hotovo.