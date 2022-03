Kuriozita z jihu Čech. V Podeřišti na Prachaticku mají ještě vánoční strom

Při průjezdu malé vesničky, Podeřiště, místní části obce Malovice v okrese Prachatice, jistě řadu lidí překvapí na sklonku března a dubna vánočně nastrojený smrk. Kontrast s rozkvetlými narcisy a zpívajícím ptactvem působí až humorně. Co se stalo a proč jehličnan zůstává oděn do svátečního i mimo sezonu? To se Deníku podařilo zjistit.

Kuriozita z jihu Čech. V Podeřišti na Prachaticku mají ještě vánoční strom | Video: Lenka Pospíšilová

Jak vysvětlil starosta obce Malovice, Václav Pasák, humorné to je, ale místní hasiči už čekají na plošinu již několik měsíců. „Majitel jim vždy slíbí termín a pak nepřijede,“ informoval. Podle starosty mají Malovice sedm místních částí a v každé z nich se organizuje zdobení vždy se začátkem adventu, v listopadu. Plošina je vytížená Přímo v Podeřišti mají tuto činnost na starosti dobrovolní hasiči. O zajištění plošiny se stará člen SDH Podeřiště Vladimír Kozel, letos dle jeho slov s organizací odstrojení nastaly problémy. Na Strakonické v Budějovicích se řidičce stalo osudné předjíždění „Měli jsme zajištěnou firmu, která měla ozdoby sundat na Tři krále (6. ledna), už jsme je museli několikrát urgovat, ale slíbili nám to na sto procent příští týden,“ upřesnil s tím, že tedy začátkem dubna výzdoba zmizí. Dotazy na zpoždění se u něj prý občas objeví. „K samotné činnosti je ale potřeba šestnáctimetrová plošina. Za zpoždění může klasická velká poptávka po řemeslnicích a vytíženost potřebné techniky,“ konstatoval Kozel. Podeřiště



Obec má něco málo přes 100 obyvatel, věkový průměr je 35 let, leží necelé čtyři kilometry od Netolic severovýchodně směrem od Týna nad Vltavou. Jednou týdně sem zajíždí pojízdná prodejna, funguje tu kulturní život díky Hasičskému domu, kde se konají plesy, zábavy i schůze. Mezi zajímavosti patří nejstarší památka, zaniklý hrádek Poděhusy, z kterého zbyl jen půdorys a obranné valy. Jde o nejníže položenou obec na Prachaticku, leží v nadmořské výšce 410 metrů nad mořem. V Podeřišti jsou celkem čtyři kapličky, jedna na návsi a tři u příjezdových cest.