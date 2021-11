Automobily "zaparkované" v obchodech, ve zdech domů, zahradách, v rybnících či zapasované pod mostem či v bráně. Jsou to nehody, které mají relativně šťastný konec, i když i samotné poničené auto přidělává účastníkovi karambolu starosti.

I na jihu Čech si lidé u některých "bouraček" kladou otázku, jak se to vlastně mohlo stát. A pak se rychle začnou vymýšlet vtipy typu: "vezu most a došla mi nafta". Nutno ale podotknout, že samotným aktérům těchto kuriózních nehod asi v té chvíli moc do smíchu nebylo.

Tak nezbývá než všem popřát v mlhavých listopadových dnech šťastnou cestu bez nehod a na kuriózní bouračky z jihočeských silnic se podívejte v galerii u článku.