Jak informovala mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková, zeď už byla částečně narušená. "Vlivem mrazu, oteplení a následných dešťů se podmáčené zdivo pohnulo a na asi desetimetrovém úseku se kamenná zeď sesypala. Nikomu se nic nestalo, došlo jen k poškození jednoho zaparkovaného automobilu," popsala.

Městská policie ihned zamezila dle jejích slov vstupu na místo páskou. "Podle zjištění odboru majetku městského úřadu není v dobrém stavu ani protější hradební zeď, která je ze zadní strany budovy Domu dětí a mládeže," dodala mluvčí.

Průjezd parkovištěm byl zachován avšak zákaz parkování platí po obou stranách střední části parkoviště, jde zhruba o 25 parkovacích míst. Parkoviště na Parkánech se nachází v blízkosti centra města a vjíždí se na něj z nábřeží Ladislava Stehny.

Eliška Čermáková, mluvčí města J. Hradec dále upřesnila, že zřícená hradební zeď je částečně v majetku města a částečně Muzea Jindřichohradecka. "Letošní rozpočet města už s opravou zdi počítá. V nejbližším možném termínu tak bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která by hradby opravila a ihned potom se může začít s opravou. Ta bude probíhat ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka tak, aby byla celá zeď stabilní a bezpečná," ujistila.

Protější hradební zeď je v majetku Domu dětí a mládeže, který prý situaci také řeší.

Pavel Jirsa z Jindřichova Hradce si zborcené části zdi všiml již dříve. "Už to bylo trochu spadlé, ale teď je to ještě horší… Třeba se to opravovat nedalo přes zimu. Každopádně je dobře, že se nikomu nic nestalo," uvažoval místní.