Stačí poslat fotografie vaší rozkvetlé chlouby do jedné ze čtyř kategorií. "Do soutěže se může přihlásit každý majitel nebo uživatel domu nebo bytu v Jindřichově Hradci a jeho místních částech. Pro splnění podmínek musí být výzdoba viditelná z veřejného prostranství," upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková. Přihlášku do soutěže je možné poslat elektronicky na email: soutez@jh.cz, nebo předat osobně v označené obálce „HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na podatelnu Města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, J. Hradec, případně na Informační centrum v Panské ulici.