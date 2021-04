Jak covid poznamenal lázeňské město Třeboň?

Město Třeboň je založeno z velké míry na lázeňství a turistickém ruchu. V této oblasti jsme ve srovnání s jinými městy zranitelnější a to se také v důsledku pandemie projevilo. V průmyslových a výrobních podnicích díky jejich rozmanitosti a neprovázanosti na automobilový průmysl, který zaznamenal propad, prochází touto dobou s menšími ztrátami než turismus. Nicméně, nelze alespoň z mého pohledu konstatovat, že by pro ně byla tato doba jednoduchá a i v těchto podnicích začínají pociťovat pokles poptávky po svých produktech. Dalším významným segmentem jsou služby a obchod. Díky jejich omezením se ocitají v existenčních problémech podobně jako v celé zemi. Svědčí o tom uzavírání provozoven a velká nabídka nebytových prostor k pronájmu.

Jak jste na tom ve městě s epidemií?

Co se týká epidemie v Třeboni, tak doufám, že máme to nejhorší za sebou a počty pozitivních na covid se budou již jenom snižovat. Dobrou zprávou je, že se podařilo naočkovat všechny v domově seniorů a také v našich domech s pečovatelskou službou.

Zaznamenáváte velké ekonomické ztráty z důvodu epidemie?

Co se týká města, jako samosprávy, tak je všeobecně známo, že došlo k významnému poklesu na straně daňových příjmů. To znamená: více šetřit a do jisté míry i odložit některé investice. Pokud máte na mysli podnikatelskou sféru, tak je nasnadě, že ekonomickou ztrátou trpí všichni.

Kdo tedy nejvíce v Třeboni ekonomicky utrpěl?

Pokud bychom se bavili v absolutních částkách, tak jsou to nepochybně lázně. Za dobu pandemie od loňského roku to jsou na straně výnosů obrovské ztráty přesahující sto padesát milionů. Je to způsobeno omezením jejich činnosti a současného zákazu léčit klienty tzv. samoplátce. To znamená, že jsme odkázáni pouze na „pojištěnce“. Něco se daří kompenzovat podporou státu. Drobní podnikatelé většinově na významné dotační tituly nedosáhnou a často je to tak, že když se tito lidé snaží a dokáží i v této době nějaké příjmy generovat, jsou potrestáni tím, že se jim žádné podpory nedostane.

Jakou zásadní otázku nyní v Třeboni řešíte?

To co nás aktuálně trápí, jsou události a věci, které neumíme řešit, nemáme k tomu nejmenší kompetence a jsme odkázáni na rozhodnutí státu. To je řešení pandemie. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale je pro nás dnes na radnici a samozřejmě pro Třeboň nejzásadnější zvládnutí pandemie.

Kde se lidé mohou nechat ve městě otestovat?

S testováním na covid jsme v Třeboni začínali nejdříve v lázních a to jak u zaměstnanců, tak klientů. Víme, že testování je alfou i omegou pro zvládnutí pandemie, a proto jsme již někdy v polovině ledna začali testovat zaměstnance úřadu ve spolupráci s Lékařskou službou první pomoci (LSPP). Tuto službu od té doby nabízíme i veřejnosti. Po nařízení vlády povinného testování pro firmy jsme jako třeboňské lázně nabídly firmám možnost testování. Firma Santal dala k dispozici prostory a od doby nařízení se zde testují zaměstnanci většiny třeboňských firem. To co oceňují nejvíce, je úspora času, prostředků a zbavení se administrativy. Také tady se mohou zájemci nechat otestovat. V LSPP se testují i některé firmy či veřejnost. Troufnu si říct, že jsme jediné město, které v oblasti testování a boje s pandemií takto masivně pomáhá firmám, podnikatelům ale i veřejnosti.

Jaké velké investice plánujete?

V dané chvíli je největší investicí města rozšíření wellness u lázní Aurora, která se rozběhla v závěru loňského roku. Druhou největší investicí bude vybudování kanalizace a ČOV v Branné za zhruba 80 mil. korun. Na tu budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavby a zahájení by mělo být v létě letošního roku. Dále jsme u rekonstrukce ul. Sídliště. Stavba bude zahájena v květnu…Další investicí je například revitalizace prostranství mezi Domy s pečovatelskou službou I a II, budování stezky na hrázi okolo zámeckého parku, hřiště na Kopečku, revitalizace prostoru na Rybníčku a další, plánujeme zahájit na sklonku léta či na začátku podzimu.

Jak pokračuje stavba bazénových komplexů u lázeňského domu Aurora?

Rád bych konstatoval, že jde podle plánu, ale bohužel díky zimě, která byla v letošním roce až příliš „zimní“, jsme nabrali více než měsíční zpoždění. Přesto můžeme být, myslím, spokojení. Roste tam zařízení, které Třeboňáci jistě ocení. Bude také velkou přidanou hodnotou pro naše lázně a bude přínosem i pro všechny ubytovatele. To, že dochází k nějakému zpoždění, asi nikoho zanedlouho trápit nebude. Pro mě je důležité, že se začalo, a že splníme, co jsme slíbili.