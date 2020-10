Velký výzkumný program spojí 110 laboratoří. Potrvá čtyři roky a v čele bude Hendrik Küpper z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR.

Nový výzkum zahajuje Biologické centrum Akademie věd ČR. Bude se týkat kovů v rostlinách. | Foto: archiv BCAV ČR

Kovy v rostlinách - to je téma, které budou společně řešit odborníci ze sto deseti laboratoří z 30 zemí Evropy. V říjnu byl spuštěn nový projekt „Plantmetals“, který propojí biology, fyziky, chemiky, molekulární genetiky, ekology i agronomy, aby přinesli nejen nové poznatky o fungování rostlin, ale také navrhli inovace pro zemědělství, pěstování a šlechtění plodin i ochranu životního prostředí. Projekt je financován z evropského programu COST (European Cooperation in Science and Technology), potrvá čtyři roky a povede jej Hendrik Küpper z Biologického centra Akademie věd České republiky (BC AV ČR).