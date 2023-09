Složitá operace se stala ze záměru třeboňské radnice opravit chodníky podél Zlaté Stoky nedaleko historického centra. Město narazilo na nejasnosti ohledně jednoho z pozemků, přes které cesta mezi Hradeckou bránou a Bertinými lázněmi vede. A muselo se společně s jindřichohradeckým pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pustit do takřka detektivní práce.

Pozemek u Zlaté Stoky v Třeboni. | Foto: ÚZSVM

Právě jindřichohradecký ÚZSVM požádalo Město o pomoc a úřad se pustil do pátrání. A přišlo se na to, že původní majitelka pozemku byla česká operní pěvkyně Ema G. Ve 20. letech 20. století, kdy Berlín zažíval velký kulturní rozkvět, vystupovala na tamních divadelních scénách. Po nástupu nacistů utekla se svým manželem, který byl židovského původu, zpět do Československa a v pěvecké kariéře pokračovala v Praze. Manžel válku nepřežil, na území protektorátu ho zastřelilo gestapo. V 50. letech byla hlasatelkou německé sekce Československého rozhlasu. Republiku opustila podruhé a definitivně v roce 1960, když emigrovala do Rakouska. V roce 2018 byla rozsudkem soudu prohlášena za mrtvou a žádné zákonné dědice se dohledat nepodařilo.

Jak podotýká ÚZSVM, pozemek o celkové výměře 122 m², na němž je chodník a zeleň, tedy připadl státu jako odúmrť a byl bezúplatně převeden Třeboni ve veřejném zájmu a s omezujícími podmínkami na dobu 10 let.