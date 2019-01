České Budějovice - Čtvrť krajské metropole Suché Vrbné zažívá doslova stavební boom. Nejedná se však o žádné nové rodinné vilky, ale o masivní opravy silnic a inženýrských sítí.

Rekonstrukce křižovatky ulic Dobrovodská a Vodní v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Petr Lundák

Největší změny obyvatelům Suchého Vrbného přináší další etapa rekonstrukce Ledenické ulice a oprava kanalizace na Dobrovodské.

Po paměti

Hlavu zamotala řadě šoférů uzavírka křižovatky, kde do Ledenické ústí ulice A. Kříže a V Hluboké cestě. „Řidiči jsou zabedněnci, jezdí po paměti, nekoukají na značky, nerespektují zákazy, najedou do křižovatky anebo do jednosměrky v protisměru,“ rozhořčuje se jeden z obyvatel nedaleké Vinařického ulice.

„Rozhořčený? Spíš mě fascinuje, kolik tu jezdí blbců, kteří se cpou do zavřené křizovatky a pak zjistí, že je tam půlmetrová jáma. Kéž by si někdo urazil kolo,“ pokyvuje hlavou k místu, kde od včerejška řádí na vozovce fréza.

Podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové zodpovědní pracovníci radnice značení objížďky v úterý ráno kontrolovali. „Je v pořádku, problém jse opravdu na vrub nezodpovědných řidičů,“ říká.

Špatná kontrola?

Stavební práce na křižovatce ulic Dobrovodské a Vodní se dotkly také linky č. 9 městské hromadné dopravy.

Cestující až do začátku září budou muset přesedat z trolejbusů v zastávce Nádraží na autobusy a opačně. Trolejbusy devítky totiž rozkopanou Dobrovodskou neprojedou, autobusy tak vozí cestující náhradní trasou.

Řada lidí ale tápe, lamentuje nad komplikacemi s návazností spojů. „Jak mám vědět, že musím přestupovat? Hlavně, že informují ve vozidlech o Živitelce, ale aby tohle někdo řekl, včetně řidiče, to ani náhodou,“ diví se pravidelný cestující Arnošt Máče.

Není jediný, kdo adresuje výtky dopravnímu podniku. Ty se snáší i na hlavu revizorů, kteří prý na lince číslo devět špatně kontrolují jízdní doklady.