Jihočeští veterináři potvrdili, že v malochovu v Dolní Lhotě u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku byl vysoce patogenní typ ptačí chřipky H5N1. Vyhlásili proto ochranná pásma: v tříkilometrovém jsou dva velkochovy, kde je přes 100 tisíc ptáků. Porážka a zpracování zvířat z těchto chovů budou mít přísnější pravidla, řekl ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Chovy drůbeže zasažené ptačí chřipkou musí být utraceny. Ilustrační foto. | Foto: VLP / Vrátný Miloš

Ve Stráži nad Nežárkou utratili veterináři v sobotu 40 slepic a kohoutů. "Je to vysoce patogenní typ H5N1, který je bohužel přenosný na člověka. Budou dvě uzavřená pásma, první je tříkilometrové ochranné pásmo, druhé desetikilometrové dozoru. V ochranném pásmu máme dva velké komerční chovy, které budeme muset řešit v tom smyslu, že na porážce budou určitá opatření co se týče zpracování této drůbeže v potravinářském závodu. Co se týče pásma dozoru, tam máme devět velkých komerčních chovů," řekl Kouba.