Důvodem je kompletní výměna povrchu lávky mezi Malým a Velkým Vajgarem. „Zejména v zimních měsících bylo upozorňováno na nevyhovující stav. Náhradní trasa pro chodce bude vedena z centra přes náměstí Míru, ulicí Dobrovského kolem zámku do ulice Mlýnská, dále ulicí Mlýnskou, ulicí Václavskou do ulice Vídeňské. Do centra bude trasa vedena v opačném směru,“ upřesnila tisková mluvčí radnice Eliška Čermáková.