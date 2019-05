Vedení města zvolilo ve výběrovém řízení vítěznou firmu, která by měla připravit návrh venkovních bazénů u Aurory včetně projektové dokumentace za 2,2 milionu korun. „Tuto studii budeme následně připomínkovat, aby odpovídala požadavkům lázeňských hostů i dalších návštěvníků,“ nastínil třeboňský starosta Jan Váňa.

Jak dále zdůraznil, příprava projektové dokumentace si vyžádá necelý rok. Během této doby by měla být vyřízena rovněž příslušná stavební i další povolení tak, aby stavba venkovního wellness probíhala v souladu s územním plánem i lázeňským statutem.

A na co se mohou hosté třeboňských lázní těšit? „Rádi bychom vybudovali samostatný plavecký bazén se čtyřmi drahami. Další bazén s teplejší vodou a vodními atrakcemi by měl sloužit pro běžné koupání,“ zmínil starosta. Část areálu by měla vyhovět také potřebám rodin s dětmi.

Co se financování nového bazénového komplexu týče, vyčlenilo si vedení města pro letošek 30 milionů korun. Příští rok by k této částce mělo přidat dalších 60 milionů, aby se vyhnulo úvěru.